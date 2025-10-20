قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
أخبار العالم

الكرملين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات

الرئيسين الروسي والإيراني
محمد على

تربط موسكو علاقات وثيقة بطهران، وقد أدانت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام، والتي نُفذت بهدف معلن هو منع طهران من امتلاك قنبلة نووية بينما تنفي إيران تصنيع سلاح نووي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول رؤية روسيا لتطورات الأحداث حول البرنامج النووي الإيراني وما إذا كانت موسكو ستعزز علاقاتها مع طهران:"روسيا مستعدة بالتأكيد لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات. إيران شريكتنا، وعلاقاتنا تتطور بشكل ديناميكي للغاية".

وقال بيسكوف إن الدول الأوروبية تمارس "ضغوطا مفرطة" على إيران فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن برنامجها النووي، مضيفا أن الوضع "معقد للغاية".

من المقرر أن يلتقي مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في وقت لاحق من اليوم الاثنين، بعد أقل من أسبوع من لقاء لاريجاني مع رئيس الكرملين وتسليمه رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقّع بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان اتفاقية شراكة استراتيجية في يناير، على الرغم من أن الاتفاقية لا تتضمن بندًا يتعلق بالدفاع المشترك. 

تؤكد موسكو أنها تزود طهران بالمعدات العسكرية بشكل قانوني، بينما زودت إيران روسيا بطائرات بدون طيار لاستخدامها في حربها في أوكرانيا .

وقعت شركة الطاقة النووية الروسية العملاقة روساتوم صفقة بقيمة 25 مليار دولار الشهر الماضي مع إيران لبناء أربع محطات للطاقة النووية في البلاد، التي تعاني من نقص في الكهرباء ولا يوجد بها حاليا سوى محطة طاقة نووية عاملة واحدة، بنتها روسيا في مدينة بوشهر الجنوبية.

الكرملين إيران روسيا

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

أرشيفية

كاميرات المراقبة وثقت الجريمة.. القصة الكاملة لحادث دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

صورة ارشيفية

إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق القصير–مرسى علم

المتهمين

خلافات مع أهل زوجها.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخصين على سيدة بالضرب فى البحيرة

بالصور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

