لايف كوتش: إجبار الطلاب على الحلاقة انتهاك نفسي وتجاوز للحدود التربوية

هاجمت اللايف كوتش نفيسة الميرغني قرار أحد مديري المدارس بإجبار الطلاب على قص شعرهم، مؤكدة أن الإدارة المدرسية لا تملك الحق في المساس بجسد الطالب أو إرغامه على أي إجراء يتعلق بمظهره الشخصي.

وأوضحت الميرغني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن لـ المدارس الحق في وضع ضوابط واضحة للزي والمظهر العام، لكن هذا الحق لا يمنحها سلطة تجاوز الحدود النفسية والجسدية أو اتخاذ إجراءات تمس كرامة الطلاب وتقديرهم لذواتهم.

وأكدت أن محاولة فرض الانضباط عبر الإكراه أو العقاب البدني أو النفسي تعد أسلوبا خاطئا تربويا، حتى وإن كانت نية المدير هي الحفاظ على نظام المدرسة.

وأشادت بنماذج إيجابية في بعض المدارس التي تتعامل مع ضوابط قصات الشعر بأسلوب تربوي راقٍ