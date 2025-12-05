قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عون: لبنان تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات
مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية
جورج كلوني يعترف: زوجتي تعمل لدى جماعة الإخوان المسلمين
استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة
أول تعليق روسي على قرار الأمم المتحدة بشأن أطفال أوكرانيا
دراسة: الحرب على غزة تدفع مزيدًا من البريطانيين لاعتناق الإسلام
موعد صلاة الجمعة.. التوقيت الصحيح للصلوات
العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 80 مسيرة روسية
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة
مكتبة الإسكندرية تكشف الرسالة الأساسية للفيلم الجديد أصلك مستقبلك
قبل إضافة أصوات الخارج.. الحصر العددي لأعلى الأصوات بدوائر محافظة قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لايف كوتش: إجبار الطلاب على الحلاقة انتهاك نفسي وتجاوز للحدود التربوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

هاجمت اللايف كوتش نفيسة الميرغني قرار أحد مديري المدارس بإجبار الطلاب على قص شعرهم، مؤكدة أن الإدارة المدرسية لا تملك الحق في المساس بجسد الطالب أو إرغامه على أي إجراء يتعلق بمظهره الشخصي.

وأوضحت الميرغني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن لـ المدارس الحق في وضع ضوابط واضحة للزي والمظهر العام، لكن هذا الحق لا يمنحها سلطة تجاوز الحدود النفسية والجسدية أو اتخاذ إجراءات تمس كرامة الطلاب وتقديرهم لذواتهم.

وأكدت أن محاولة فرض الانضباط عبر الإكراه أو العقاب البدني أو النفسي تعد أسلوبا خاطئا تربويا، حتى وإن كانت نية المدير هي الحفاظ على نظام المدرسة.

وأشادت بنماذج إيجابية في بعض المدارس التي تتعامل مع ضوابط قصات الشعر بأسلوب تربوي راقٍ

المدارس اللايف كوتش نفيسة الميرغني العقاب البدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

ترشيحاتنا

أعمال فرز الأصوات

ننشر الحصر العددي للمرشحين بالدائرة الثالثة الملغاة بانتخابات مجلس النواب بأسيوط

محافظ أسيوط يشهد تسليم 36 فراطة ذرة شامية للمزارعين

أسيوط.. تسليم 36 فراطة ذرة شامية للمزارعين

محافظ الأقصر يشارك في ماراثون رياضي احتفالًا بالعيد القومي بمشاركة 200 متسابق

محافظ الأقصر يشارك في ماراثون رياضي احتفالًا بالعيد القومي بمشاركة 200 متسابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد