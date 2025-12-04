محافظ بني سويف يتفقد مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات لمتابعة انتظام الدراسة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بني سويف، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة للمتابعة المباشرة للمدارس والقطاعات الخدمية التي ترتبط باحتياجات المواطنين اليومية.

رافق المحافظ خلال زيارته : أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، محمد بدر وكيل المديرية ، أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، حيث كان في استقبالهم أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمدرسة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية واطمأن على انتظام العملية التعليمية، وتبادل الحوار مع الطالبات حول مستوى الدراسة وأسلوب الشرح، كما تابع جانبًا من شرح المدرسين داخل الفصول. وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بخطط التدريس، والمتابعة الدقيقة لنسب الحضور والغياب، والحفاظ على النظافة العامة داخل المدرسة وفي محيطها، مع منع أي مظاهر غير حضارية قد تؤثر على البيئة التعليمية.

وأكد أن توفير مناخ منضبط يمثل أساسًا لنجاح اليوم الدراسي وتحقيق الاستفادة الكاملة للطلاب.

وتابع المحافظ الأنشطة داخل مكتبة المدرسة ضمن مبادرة "اقرأ" الهادفة إلى تشجيع الطالبات على القراءة وتنمية مهارات التفكير والتحليل والتعبير، مؤكدًا أهمية دعم الأنشطة الثقافية في بناء شخصية الطالبات وصقل قدراتهن، وأن تعزيز ثقافة القراءة يأتي ضمن توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 التي تضع التعليم وبناء الإنسان في مقدمة أولوياتها.

كما استمع المحافظ إلى فقرة شعرية قدمتها إحدى الطالبات عبّرت خلالها عن حب الوطن والجيش بأسلوب نال إعجاب الحضور، إضافة إلى فقرة موسيقية لطالبة أخرى عزفت على آلة الجيتار محاكاةً لأعمال كبار المطربين، حيث أشاد المحافظ بالمواهب الفنية لدى الطالبات مؤكدًا دعم المدرسة لاكتشاف وتشجيع هذه الطاقات الإبداعية.

وفي ختام الزيارة،أكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية للمدارس،والعمل على توفير كافة سبل الدعم بما يضمن بيئة تعليمية مناسبة ويرفع من جودة العملية التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى التعليم وخدمة الطلاب والمعلمين.

جدير بالذكر أن مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات مكونة من أربعة طوابق تشمل 26 فصلًا دراسيًا تستوعب 1197 طالبة بمختلف الصفوف، ويعمل بها 90 معلمًا ومعلمة إلى جانب الإداريين والعاملين، مما يجعلها من المدارس ذات الدور المؤثر في المنظومة التعليمية بمدينة بني سويف.