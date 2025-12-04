مديرية أوقاف بني سويف تنفذ دورة للتعريف بقضية الغُرم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

نظَّمت مديرية أوقاف بني سويف اليوم دورةً تثقيفية للتعريف بقضية الغُرم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وبرعاية الدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف بني سويف. وقد الدكتور عاصم قبيصي وكيل الوزارة، الشيخ رجب حسين مدير شؤون الإدارات لحضور الدورة، وشهدت الدورة حضور أحمد علي محمد، أشرف عدلي ممثل المؤسسة، والشيخ علي دياب مدير إدارة البندر، إلى جانب مشاركة السادة المحاضرين الشيخ أحمد فتحي أحمد إمام وخطيب، والشيخ محمد عبد العظيم محمد إمام وخطيب.

وجاءت فعاليات الدورة في إطار جهود المديرية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر الفهم الصحيح لقضية الغُرم وضوابطها الشرعية، ضمن سلسلة البرامج التوعوية التي تنفذها مديرية الأوقاف لخدمة المجتمع.