موعد مباراة الأهلي وإنبي بـ كأس الرابطة والقناة الناقلة

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، مباراته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس الرابطة المحترفة في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وإنبي ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس الرابطة المحترفة في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي عبر قناة “أون تايم سبورت”.



وجاءت مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر على النحو التالي:



الثلاثاء 9 ديسمبر

فاركو vs المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود



كهرباء الإسماعيلية vs الزمالك – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس



بيراميدز vs البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد 30 يونيو



الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش vs سيراميكا كليوباترا – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة



زد vs سموحة – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي



الإسماعيلي vs الجونة – 8 مساءً – استاد الإسماعيلية



الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد vs المصري – 5 مساءً – استاد السويس الجديد



وادي دجلة vs بتروجت – استاد السلام الدولي



الأهلي vs إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي



مجموعات كأس عاصمة مصر



المجموعة الأولى:

الأهلي – سيراميكا كليوباترا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.



المجموعة الثالثة:

الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.