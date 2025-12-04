قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: القاهرة شريك لا غنى عنه في استقرار المنطقة
مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعدين وإطلاق حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات
مادورو يحذر الشعب الأمريكي: أنتم تكرهون الحروب لا تكرروا تجربة العراق وفيتنام
أمريكا و90 دولة أخرى تدعو روسيا إلى إعادة الأطفال الذين تم نقلهم إلى أوكرانيا
واشنطن تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على لبنان
فضل تحت المياه 10 دقائق..كواليس موجعة في وفاة الطفل يوسف
مسؤول أمريكي: ويتكوف وكوشنر سيلتقيان في ميامي برئيس الوفد التفاوضي الأوكراني
اقتصاد

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

استقرت أسعار العملات العربية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، لم تشهد أى تحركات و هبوطا.

يرصد موقع “صدى البلد”  أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم، الخميس 4 ديسمبر 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار العملات العربية:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم، الخميس 4 ديسمبر  2025:

بلغ الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية، سعرا أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس 4 ديسمبر  2025:

سعر الشراء: 154.14 جنيه.

سعر البيع: 155.25 جنيه.

سجل الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 4 ديسمبر  2025:

سعر الشراء: 12.62جنيه.

سعر البيع: 12.69 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم  الخميس 4 ديسمبر  2025:

سعر الشراء: 12.92جنيه.

سعر البيع: 12.96جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس 4 ديسمبر  2025:

سعر الشراء: 124.77جنيه

سعر البيع: 126.34جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم، الخميس 4 ديسمبر  2025:

سعر الشراء: 12.06جنيه.

سعر البيع: 13.07جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس 4 ديسمبر  2025:

سعر الشراء: 66.54جنيه.

سعر البيع: 67.23 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم، الخميس 4 ديسمبر  2025:

سعر الشراء: 122.23جنيه.

سعر البيع: 123.71جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

وتعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.

تثبيت سعر الفائدة 

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها في 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21% و22% و21.5%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.

العملات العربية الريال السعودي الدينار الكويتي الجنيه المصري أسعار العملات العربية اليوم

لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات
ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة
كيا EV2
