خالد الغندور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أشرف عبادة

كشف الإعلامي خالد الغندور

حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب أشرف عبادة ،ظهير أيسك نادي أولمبيك الشلف الجزائري.

وقال خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : حقيقة مفاوضات الأهلي مع أشرف عبادة

واضاف :"الأهلي لم يتواصل رسميًا مع اللاعب أو مع ناديه، موضحًا أن ما يتم تداوله عن وجود عرض رسمي من القلعة الحمراء هو مجرد أحاديث من وكلاء اللاعبين ولا أساس لها من الصحة".

وختم :"الأهلي لم يفتح باب المفاوضات مع أشرف عبادة حتى الآن، وأن ملفات التعاقدات تُدار بشكل رسمي فقط عبر القنوات المعتمدة داخل النادي".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن مصدر مقرب من اللاعب يحيى زكريا ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، ومنتخب مصر المشارك في كأس العرب، عن تفاصيل مراقبة الأهلي للاعب خلال فترة البطولة.

وقال الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، إن النادي الأهلي قرر مراقبة يحيى زكريا في بطولة كأس العرب من أجل تحديد قيمة العرض الذي سيقدمه الأحمر إلى نادي غزل المحلة للتعاقد مع اللاعب.