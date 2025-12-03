الطب البيطري: جميع الدواجن الخارجة من المزارع مرخصة ومفحوصة ولا وجود لغير الصالحة للاستهلاك

أكد الدكتور الحسيني محمد، المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، أنه بعد تداول فيديوهات تظهر بيع دواجن “السردة”، تم العمل على تحرك اللجان التفتيشية على الفور بالتعاون مع الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنه تم الكشف على وجود دواجن مصابة بكدمات وغير مطابقة للوزن الطبيعي، وتم التأكيد أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الحسيني محمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ٍستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الرقابة البيطرية موجودة بشكل مستمر في الأسواق لضبط المخالفات، خاصة في فصل الشتاء الذي قد تظهر فيه أمراض تنفسية لدى الطيور،

وتابع أن جميع الدواجن الخارجة من المزارع مرخصة ومفحوصة ولا توجد دواجن غير صالحة للاستهلاك.