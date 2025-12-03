قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشاوى انتخابية .. قرار عاجل ضد رجل وسيدة يُوزعان أموالاً على الناخبين بسوهاج
هل الكلاب تمنع دخول الملائكة إلى المنزل؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
شهيد في الجنة.. والد لاعب الزهور لـ صدى البلد: مش قادر اتكلم واللي حصل إهمال
ارتفاع أعداد ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج إلى 159 .. واعتقال 6 أشخاص
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض
محتوى متطرف ودعاية لمجتمع الميم.. روسيا تحجب «روبلوكس» لتأثيره السلبي على الأطفال
انتهت بحرق ابنته.. والد إسراء ضحية الميراث يكشف سلسلة من المضايقات
بمشاركة صلاح.. ليفريول يتعادل 1-1 مع سندرلاند في الدوري الإنجليزي
بدء تطبيق التحصيل الإلكتروني في أتوبيسات النقل العام.. وتجهيز 300 أتوبيس خلال أسابيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطب البيطري: جميع الدواجن الخارجة من المزارع مرخصة ومفحوصة ولا وجود لغير الصالحة للاستهلاك

الدواجن
الدواجن
محمود محسن

أكد الدكتور الحسيني محمد، المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، أنه بعد تداول فيديوهات تظهر بيع دواجن  “السردة”، تم العمل على تحرك اللجان التفتيشية على الفور بالتعاون مع الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنه تم الكشف على وجود دواجن مصابة بكدمات وغير مطابقة للوزن الطبيعي، وتم التأكيد أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الحسيني محمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ٍستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الرقابة البيطرية موجودة بشكل مستمر في الأسواق لضبط المخالفات، خاصة في فصل الشتاء الذي قد تظهر فيه أمراض تنفسية لدى الطيور،

وتابع أن جميع الدواجن الخارجة من المزارع مرخصة ومفحوصة ولا توجد دواجن غير صالحة للاستهلاك.

الحسيني محمد الطب البيطري وزارة الزراعة دواجن الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان..توصيل للمرافق ودعم علاجي للقرى وأمانة مشرف أمن وأنشطة للمكتبة وانهيار لعقار سكني

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يوجه بسرعة التعامل مع كسر خط مياه أم المصريين والدفع بكافة المعدات

انتخابات قنا

أخبار قنا.. المحافظ يتفقد مقرات اللجان الانتخابية..وصول 16833تابلت لطلاب المدارس الثانوية

بالصور

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كيا EV2
كيا EV2
كيا EV2

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

Spotify يكشف عن عام استثنائي للموسيقى المصرية وعمرو دياب يتصدر قائمة فناني مصر

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

منى زكي تخطف الأنظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم الست بمهرجان مراكش

منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش

فيديو

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد