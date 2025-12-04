بنتي كانت بتولّع.. والدة إسراء ضحية الميراث تروي تفاصيل اللحظة المروّعة لحرق طفلتها|فيديو

سردت والدة الطفلة إسراء، اللحظات التي شهدت فيها احتراق جسد ابنتها بعد سقوط مياه مغلية عليها أثناء لعبها في الشارع، نتيجة خلافات عائلية مرتبطة بالميراث.



وأضافت والدة إسراء، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، أن الحادث وقع في لحظة خاطفة، قائلة: "ناديت على إسراء عشان تطلع.. أول ما لفت وشها اتفاجئت بالمية نازلة عليها".

واسترسلت: "افتكرتها مية عادية، لكن لقيت بنتي بتصرخ وبتحاول تشيل هدومها وهي مولّعة".

ولفتت إلى أن الحروق طالت وجه الطفلة ويديها وتسببت في إصابات مؤلمة، مشيرة إلى أن أنفها تعرضت لحروق بدأت تتقشر خلال تلقي العلاج.

وأوضحت أن زوجة عم الطفلة كانت على خلاف معهم قبل ساعات من الحادث بسبب مشادة بين الأطفال، مشيرة إلى أن الطرف الآخر سبق أن ألقى مياهًا ساخنة من نافذة المطبخ باتجاه شقتهم، إضافة إلى مشادات لفظية مستمرة.



