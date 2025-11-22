بسبب الميراث.. شاب يقتل شقيقه ويطعن زوجته بـ سكين في البحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز الدلنجات في محافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، اليوم السبت، راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر، بينما أصيبت زوجته بجرح نافذ في الصدر، وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر قيام شقيق المجني عليه بالتعدي عليهما بسلاح أبيض (سكين) بسبب خلافات على الميراث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع مشاجرة بين شقيقين على الميراث؛ ما نتج عنها مصرع أحدهما متأثرا بإصابته بطعنات نافذة، بينما أصيبت زوجته بجرح نافذ بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث الدلنجات، لسرعة كشف أسباب ارتكاب الواقعة وضبط مرتكبها.

وعلى الفور انتقل ضباط فريق البحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع “عماد. ح. ر” 25 عاما، مقيم عزبة الركوة التابعة لقرية المسين، متأثرا بإصابته بعدة طعنات نافذة في أنحاء الجسم، بينما أصيبت زوجته “سيدة. س. صابر”، 23 عاما، بجرح نافذ في الصدر وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، بينما نقلت المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.