يشكر منافسيه .. «مُرشح الغلابة» في رسالة لمُتابعيه: محتاج «لاب توب استعارة» حتى انتهاء الانتخابات

وجّه الدكتور محمد زهران، الشهير بـ"مرشّح الغلابة" ومرشّح دائرة المطرية في انتخابات مجلس النواب 2025، رسالة لمتابعيه يُطالب فيها باستعارة جهاز "لاب توب" خلال فترة التصويت.

وكتب “زهران” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محتاجين لاب توب استعارة فترة الانتخابات فقط، وسيتم إعادته فور انتهاء التصويت يوم 19 ديسمبر الجاري".

كما وجّه الدكتور محمد زهران كلمة للمرشحين في انتخابات مجلس النواب عن دائرة المطرية، وقال في كلمة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “كل التحية والاحترام لجميع السادة المرشحين بدائرة المطرية فردًا فردًا.. مليون مبروك لمن دخلوا الإعادة، ولمن لم يُوفَّقوا في هذه الدورة — إن شاء الله — ربنا يكتب لهم التوفيق في الدورة القادمة. ودخولي الإعادة ليس معناه أنني أفضل ممن لم يدخلوا الإعادة، لكنها إرادة الله الذي يختار لعباده ما يشاء”.

واختتم قائلاً: "كل التوفيق لمن دخلوا الإعادة ولمن لم يدخلوا الإعادة".