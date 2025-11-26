قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
برلمان

دخولي الإعادة لا يعني أنني الأفضل.. محمد زهران يوجه رسالة لمرشحي المطرية

الدكتور محمد زهران ، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة المطرية
الدكتور محمد زهران ، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة المطرية
معتز الخصوصي

وجه الدكتور محمد زهران، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة المطرية كلمة للمرشحين في انتخابات مجلس النواب عن دائرة المطرية.

وقال زهران في كلمه له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”: كل التحية والاحترام لجميع السادة المرشحين بدائرة المطرية فرداً فرداً.. مليون مبروك لمن دخلوا الإعادة، ولمن لم يوفقوا في هذه الدورة - إن شاء الله - ربنا يكتب لهم التوفيق في الدورة القادمة، ودخولي الإعادة ليس معناه أنني أفضل ممن لم يدخلوا الإعادة لكنها إرادة الله الذي يختار لعباده مايشاء".

واختتم قائلا: “كل التوفيق لمن دخلوا الإعادة ولمن لم يدخلوا الإعادة”.

وكشف الحصر العددي لنتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عن خريطة واضحة لأداء مرشحي المعارضة والأصوات المستقلة، حيث شهدت الدوائر منافسة قوية أسفرت عن فوز 4 مرشحين بارزين من الجولة الأولى، فيما دفع آخرون إلى جولة الإعادة، بينما خرجت بعض الأسماء البارزة من السباق مبكرًا.

فائزون من الجولة الأولى.. المعارضة تحصد مقاعد مباشرة

شهدت هذه المرحلة نجاح أربعة مرشحين محسوبين على المعارضة أو المستقلين ذوي الوزن السياسي، بعد تجاوزهم نسبة 50% +1 من الأصوات، وهو ما يعكس حضورًا جماهيريًا لافتًا لهم في دوائرهم.

- ضياء الدين داود – مستقل – دمياط

أكد الحصر العددي فوز النائب السابق ضياء داود بمقعد دائرة دمياط من الجولة الأولى، مستفيدًا من قاعدة شعبية راسخة وحضور سياسي ممتد داخل المحافظة.

عبد المنعم إمام – حزب العدل – التجمع والشروق

نجح رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام في حسم مقعد التجمع والشروق بالقاهرة من الجولة الأولى.

أحمد الفرغلي – مستقل – بورسعيد

واصل أحمد الفرغلي حضوره القوي في الشارع البورسعيدي، ليحسم مقعد دائرة بورسعيد من الجولة الأولى، مستندًا إلى أدائه السابق في البرلمان وشعبيته داخل المحافظة حيث سبق وحصد المقعد بالفصل التشريعي الأول والثاني.

إسلام قرطام – حزب المحافظين – البساتين

حقق إسلام قرطام مفاجأة واضحة بفوزه المباشر في دائرة البساتين بالقاهرة، ليعيد تمثيل حزب المحافظين داخل البرلمان الجديد بعدما غاب عن الفصل التشريعي الذي أوشك على انقضاء مدته.

دخول الإعادة.. منافسة محتدمة لثلاثة من رموز المعارضة

ورغم فوز بعض مرشحي المعارضة من الجولة الأولى، إلا أن الحصر العددي كشف أيضًا عن استمرار ثلاثة مرشحين مؤثرين في جولة الإعادة، في دوائر تشهد منافسة شرسة.

- أحمد الشرقاوي – مستقل – دائرة المنصورة

يتجه النائب السابق أحمد الشرقاوي إلى جولة الإعادة في دائرة المنصورة بعد منافسة قوية، وينتظر أن تشتد تلك المنافسة خاصة أنه سيخوض الإعادة ضد حزبيين بارزين ومستقل بارز وهو رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق.

أحمد البرلسي – حزب التجمع – المحلة الكبرى

دخل أحمد البرلسي الإعادة في دائرة المحلة الكبرى بعد منافسة شرسة مع حزبيين ومستقلين.

- محمد عبد العليم داود – حزب الوفد – مركز دسوق بكفر الشيخ

واصل القيادي الوفدي محمد عبد العليم داود حضوره القوي في دائرة دسوق، ليتأهل إلى الإعادة بعدما كان قد نجح في حسم المقعد في الدورة السابقة.

أبرز الخاسرين.. خروج اسم بارز من المعارضة

أظهرت نتائج الحصر العددي خروج عدد من مرشحي المعارضة، كان أبرزهم طلعت خليل مرشح حزب المحافظين عن دائرة السويس.

الدكتور محمد زهران المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة المطرية انتخابات مجلس النواب دائرة المطرية الإعادة

