رشاوى انتخابية .. قرار عاجل ضد رجل وسيدة يُوزعان أموالاً على الناخبين بسوهاج
هل الكلاب تمنع دخول الملائكة إلى المنزل؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
شهيد في الجنة.. والد لاعب الزهور لـ صدى البلد: مش قادر اتكلم واللي حصل إهمال
ارتفاع أعداد ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج إلى 159 .. واعتقال 6 أشخاص
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض
محتوى متطرف ودعاية لمجتمع الميم.. روسيا تحجب «روبلوكس» لتأثيره السلبي على الأطفال
انتهت بحرق ابنته.. والد إسراء ضحية الميراث يكشف سلسلة من المضايقات
بمشاركة صلاح.. ليفريول يتعادل 1-1 مع سندرلاند في الدوري الإنجليزي
بدء تطبيق التحصيل الإلكتروني في أتوبيسات النقل العام.. وتجهيز 300 أتوبيس خلال أسابيع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سلوت يشيد برد فعل محمد صلاح بعد استبعاده من التشكيل الأساسي أمام سندرلاند

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بالطريقة الاحترافية التي تعامل بها محمد صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مواجهة سندرلاند الجارية على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

سلوت: صلاح قدوة داخل وخارج الملعب


وقال سلوت في تصريحات تلفزيونية إن جميع لاعبي الفريق يملكون فرصة للمشاركة، مؤكدًا أن صلاح يظل أحد أهم العناصر داخل تشكيل ليفربول. وأضاف:
"وجود لاعب مثل محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمر مهم. تحدثنا بعد مباراة فرانكفورت كثيرًا، والآن الأمور واضحة. هو لاعب محترف من أعلى طراز".

وأوضح المدير الفني أن صلاح يتدرب بجدية ويُظهر دعمًا كبيرًا لزملائه، مشيرًا إلى أنه "قدوة عندما يشارك، وقدوة أيضًا في كيفية التعامل عندما لا يكون في التشكيل الأساسي".


وتُعد هذه المباراة هي الثانية على التوالي التي يبدأ فيها صلاح من مقاعد البدلاء، في خطوة غير معتادة للنجم المصري الذي نادرًا ما غاب عن التشكيل الأساسي خلال مسيرته مع ليفربول.

وكان الفريق قد حقق انتصارًا مهمًا في الجولة الماضية على وست هام بهدفين دون رد، بينما يدخل مواجهة سندرلاند بهدف تعزيز فرص المنافسة على اللقب.


الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي، سندرلاند، يقدم أداءً مفاجئًا هذا الموسم وضعه في مركز متقدم على ليفربول في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السادس برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثامن.

وتتزايد الشكوك حول عودة صلاح للتشكيلة الأساسية، خاصة بعد الانتقادات التي واجهها مؤخرًا بسبب تراجع معدله التهديفي.


جلوس صلاح على مقاعد البدلاء في المباراة السابقة أنهى سلسلة مميزة من مشاركاته الأساسية في الدوري الإنجليزي، والتي وصلت إلى 53 مباراة متتالية، ليجد نفسه أمام تحدٍ كبير لاستعادة مكانه وسط تألق الصفقات الجديدة مثل إيزاك وفيرتز وأيكتيكي.

محمد صلاح ليفربول سندرلاند

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مكرونة فرن

طريقة عمل مكرونة فرن بالفراخ والمشروم

يوسف محمد

وفاة طفل في بطولة سباحة.. إليك الإسعافات الأولية للغرق

حبة البركة

فوائد الحبة السوداء في علاج أخطر الأمراض

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كيا EV2
كيا EV2
كيا EV2

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

Spotify يكشف عن عام استثنائي للموسيقى المصرية وعمرو دياب يتصدر قائمة فناني مصر

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

منى زكي تخطف الأنظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم الست بمهرجان مراكش

منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

