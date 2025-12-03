الأهلي يضع محمد نصر وأحمد طارق في حسابات يناير لتدعيم الدفاع

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي أن الثنائي محمد نصر مدافع الإسماعيلي وأحمد طارق مدافع زد أصبحا ضمن قائمة المدافعين المرشحين للانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة تدعيم الخط الخلفي خلال يناير.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن إدارة التعاقدات وقسم الاسكاوتنج بالنادي الأهلي أبديا إعجابًا شديدًا بقدرات محمد نصر، حيث يرى الجهاز المختص أنه يمتلك مقومات فنية وبدنية مميزة تؤهله ليكون إضافة قوية للفريق مستقبلًا، وهو ما جعله يدخل بقوة في حسابات الميركاتو الشتوي.

كما أشار الغندور إلى أن أحمد طارق مدافع زد يحظى هو الآخر بمتابعة دقيقة من الأهلي، خاصة مع مستواه اللافت في الفترة الأخيرة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي، وهو ما يجعله خيارًا مطروحًا أمام لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة ييس توروب