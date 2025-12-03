هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها

هبطت طائرة ركاب، تابعة لشركة "ريد وينغز" متجهة من العاصمة الروسية موسكو إلى بوكيت في تايلاند، في مطار دوموديدوفو بعد إقلاعها بسبب اندلاع حريق في أحد محركاتها، حيث أكدت خدمات الطوارئ الروسية بأنه تم إخماد الحريق، بحسب وكالة نوفوستي.

تغيرا في معايير تشغيل أحد المحركات

وأوضحت شركة "ريد وينغز" للطيران: "خلال الرحلة WZ-3097، التي تشغلها طائرة بوينغ 777-200، لاحظ طاقم الطائرة تغيرا في معايير تشغيل أحد المحركات، فاتخذ القرار الصحيح بالعودة إلى مطار المغادرة في الوقت المناسب".

وأفادت مصادر مطلعة أن الطائرة غادرت مطار دوموديدوفو الساعة 21:19 واندلع حريق في المحرك حوالي الساعة 21:23 مساء بتوقيت موسكو، وكانت تقل 13 فردا من أفراد الطاقم و412 راكبا، وغادروا الطائرة جميعا سالمين ولم يصب أحد بأذى.



وأظهر مقطع فيديو متداول نزول الركاب من الطائرة بسلام.