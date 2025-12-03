اجتماع أمني طارئ في تل أبيب لبحث الرد على حادثة رفح وتصعيد عسكري في غزة

عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، اجتماعا طارئا مع قيادات الأمن لبحث الرد الإسرائيلي على حادثة رفح، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وأكدت القناة أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، شدد خلال الاجتماع على أن الحادثة “لا يمكن التغاضي عنها”، في إشارة إلى تداعياتها العسكرية والسياسية.

ونقلت القناة نفسها عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حادثة رفح تمثل "انتهاكًا خطيرًا"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تقوم بتنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية بشأن التطورات، وقد أوضحت لواشنطن، وفق وصفه، خطورة الموقف الحالي.

وفي سياق التصعيد العسكري، أفادت مصادر ميدانية بأن مسيرات إسرائيلية شنت أربع غارات على خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في جنوب القطاع.

وفي تقارير موازية، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلاً عن مصادر أمنية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته ضد مخازن الأسلحة ومراكز القيادة التابعة لحركة حماس، إضافة إلى ورش تصنيع السلاح في قطاع غزة.

كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية نفذت محاولة اغتيال استهدفت مسؤولًا كبيرًا في لواء رفح التابع لحركة حماس، دون الكشف عن نتائج العملية.