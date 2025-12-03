وزير الدولة للإنتاج الحربي: ندفع من 2 إلى 3 مليارات جنيه ضرائب سنويا

قال محمد صلاح الدين وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي، إننا ندفع من 2 إلى 3 مليارات جنيه ضرائب سنويا، مضيفا: أصبحنا ملتزمين بجميع المستحقات والرسوم دون أي استثناءات.





وأضاف خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الوزارة نجحت في توطين صناعة الذخائر وتوفير منتجات متنوعة يجري تطويرها باستمرار، مضيفًا: «نوفّر أموالًا للدولة ونشغّل عقولًا وأيادي مصرية كثيرة».



وأوضح أن منظومة العمل داخل مؤسسات الإنتاج الحربي تعتمد على التكامل بين الجهات المختلفة، مؤكدًا أن تقدم المجتمع يتحقق عندما يؤدي كل فرد دوره على أكمل وجه.

