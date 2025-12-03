الشباب والرياضة تكشف تفاصيل واقعة وفاة السباح يوسف محمد خلال بطولة الجمهورية

أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه تم رصد واقعة غرق السباح الناشئ يوسف محمد، عن طريق كاميرات في إستاد القاهرة، مشيرا إلى أنه تم تفريغ الكاميرات اليوم بمعرفة النيابة، وتُظهر وجود المنقذين وعددهم ومدير البطولة والمشرفين.

وقال محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه تم إحالة القضية إلى النيابة العامة مرفقًا بها جميع المستندات والفيديوهات وتفريغات كاميرات المراقبة الخاصة بالبطولة والاتحاد المصري للسباحة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن التحقيقات ستكون مرضية للرأي العام، وأن أي تقصير أو إهمال سيتم محاسبة المسئول عنه، مؤكدًا أن هناك مسارًا آخر للتحقيق الإداري والفني والتقني داخل المنظومة الرياضية للسباحة.