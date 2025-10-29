متحدث «الشباب والرياضة» يكشف كواليس جلسة رئيس الزمالك مع أشرف صبحي

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لم يتقدم بإستقالته من رئاسة القلعة البيضاء.

وقال الشاذلي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc": " لا أساس من الصحة لتقديم حسين لبيب استقالته من رئاسة الزمالك، والزيارة كانت منذ يومين للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالنادي".

وتابع:" الجلسة كانت للحديث عن بعض الأزمات التي يعاني منها الزمالك في الفترة الحالية، ولا أساس من الصحة لتقديم حسين لبيب استقالته".

وعن أرض أكتوبر قال:" الموضوع في النيابة العامة، وهي مشكلة قانونية من الأساس ولا يوجد أي جديد في الأمر".

وعن منتخب مصر الثاني وعدم وجود ملاعب قال:" كان هناك جلسة بين وزير الرياضة وهاني أبوريدة، في اتحاد الكرة بحضور اللجنة الفنية، وتم الحديث عن استعدادات المنتخب الأولمبي".

وشدد:" كابتن حلمي طولان تحدث عن أزمة الملاعب في جلسة الوزير، والدكتور أشرف صبحي وجه بتوفير ملاعب استاد القاهرة للمنتخب الثاني، وحلمي طولان لم يتوجه للاستاد وتم رفض خوض التدريبات عليه".

وأضاف:" المنتخب الثاني سيخوض منافسات قوية وبطولة كبيرة، واختيارات الجهاز الفني مبشرة وتضم أسماء كبيرة ويوجد دعم كامل من الوزارة للمنتخب".

وأكمل:" الوزير أكد لاتحاد الكرة، أن البطولة قوية وسيكون فيها احتكاك قوي وكبير مع منتخبات كبيرة وسيتواجد جماهير هناك".

وزاد:" لم يتم التطرق لحديث عن مكافآت لاعبي منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، ولم يرفض الوزير أي شئ عن هذا الأمر".

وأتم:" هناك مشاورات لتحديد اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي وخلال أسبوع سيتم الإعلان عنها، وستدير النادي حتى صدور قرار النيابة، أو موعد الانتخابات".