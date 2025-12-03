الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء بالوجوه بشبرا، ضمن سلسلة "أصحاحات متخصصة"، وتحدث اليوم عن موضوع "استجابة الله لصلواتنا". وبيّن أن استجابة الله للصلاة تأتي بأشكال متعددة:

استجابة مؤجلة: حسب التوقيت المناسب، كما في حالة صلوات حنة أم صموئيل.

استجابة فورية: عند إيماننا القوي، كما في شفاء المفلوج من السقف.

أكثر من الطلب: كما أعطى الله لسليمان الحكمة وأكثر.

عدم الاستجابة أحيانًا: لما لا يكون مناسبًا لنا، كما في تجربة شدة بولس.

استجابة خاصة أو مفاجئة: مثل قصة يونان و"أمانة اللص" على الصليب.

استجابة عامة أو مفرحة: كمثال ولادة يوحنا المعمدان.

وأكد البابا أن التأجيل ليس رفضًا، بل إعدادًا وصقلًا للقلوب، مستشهدًا بتعاليم القديس مكاريوس الكبير: "الله يهيئ الوعاء قبل أن يسكب فيه نعمته".

واختتم قداسته بلقاء الشعب ومباركتهم، مما أثار فرحة كبيرة بينهم.