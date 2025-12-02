قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسبب تشوهات للجنين .. تحذير من تشغيلة مغشوشة من حقنة RH
الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030
المستشار حازم بدوي: المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب جرت بانضباط وفي ظل مُناخ ديمقراطي
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
أخبار العالم

الفاتيكان: 150 ألف شخص تجمعوا لحضور قداس البابا ليون الرابع عشر في بيروت

أ ش أ

تجمع نحو 150 ألف شخص في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء لحضور القداس في الهواء الطلق الذي ترأسه البابا ليون الرابع عشر، بابا الفاتيكان. 


وذكرت وكالة أنباء كاثوليك المتخصصة في تغطية أخبار الكنيسة الكاثوليكية العالمية أن البابا ليون الرابع عشر احتفل بقداس ديني على واجهة بيروت البحرية، حضره ما يقدر بنحو 150 ألف شخص، في اليوم الأخير من رحلته التاريخية إلى تركيا ولبنان التي استمرت من 27 نوفمبر إلى اليوم الثلاثاء.


وذكرت "لوفيجارو" الاخبارية اليوم الثلاثاء أن القداس اقيم في الهواء الطلق على الواجهة البحرية لبيروت، على مقربة من موقع انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية الذي وقع عام 2020، حيث كان البابا قد زارها قبل ذلك بوقت قصير.


وكان هذا القداس، الذي أقيم على الواجهة البحرية الحدث الأبرز في زيارته إلى هذه الدولة متعدد الأديان.


يذكر أن البابا ليو الرابع عشر قد دعا بعد وصوله إلى بيروت الأحد الماضي حاملا رسالة سلام إلى لبنان الغارق في أزمة مزمنة ولا يزال يعيش تبعات حرب دامية مع إسرائيل، اللبنانيين الى التحلي بـ"شجاعة" البقاء في بلدهم، الغارق في أزماته الاقتصادية والسياسية التي ضاعفت هجرة الشباب.. مشددا على أهمية "المصالحة" من أجل مستقبل مشترك.

