الفاتيكان: 150 ألف شخص تجمعوا لحضور قداس البابا ليون الرابع عشر في بيروت

تجمع نحو 150 ألف شخص في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء لحضور القداس في الهواء الطلق الذي ترأسه البابا ليون الرابع عشر، بابا الفاتيكان.



وذكرت وكالة أنباء كاثوليك المتخصصة في تغطية أخبار الكنيسة الكاثوليكية العالمية أن البابا ليون الرابع عشر احتفل بقداس ديني على واجهة بيروت البحرية، حضره ما يقدر بنحو 150 ألف شخص، في اليوم الأخير من رحلته التاريخية إلى تركيا ولبنان التي استمرت من 27 نوفمبر إلى اليوم الثلاثاء.



وذكرت "لوفيجارو" الاخبارية اليوم الثلاثاء أن القداس اقيم في الهواء الطلق على الواجهة البحرية لبيروت، على مقربة من موقع انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية الذي وقع عام 2020، حيث كان البابا قد زارها قبل ذلك بوقت قصير.



وكان هذا القداس، الذي أقيم على الواجهة البحرية الحدث الأبرز في زيارته إلى هذه الدولة متعدد الأديان.



يذكر أن البابا ليو الرابع عشر قد دعا بعد وصوله إلى بيروت الأحد الماضي حاملا رسالة سلام إلى لبنان الغارق في أزمة مزمنة ولا يزال يعيش تبعات حرب دامية مع إسرائيل، اللبنانيين الى التحلي بـ"شجاعة" البقاء في بلدهم، الغارق في أزماته الاقتصادية والسياسية التي ضاعفت هجرة الشباب.. مشددا على أهمية "المصالحة" من أجل مستقبل مشترك.