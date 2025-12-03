مصرع صغير بعد تناوله حبة الغلة في الوادي الجديد

لقي طفل مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، بعد تناول قرص غلة بقرية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفل تناول قرص غلة لمستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين وفاة عبد. م.ب، 14 عامًا، ومقيم بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة إثر تناول قرص الغلة، حيث جرى نقله لمستشفى الفرافرة المركزي في حالة صحية سيئة وجرى عمل غسيل معدة للطفل إلا أنه توفي بسبب سوء حالته الصحية إثر تناول قرص الغلة.

جرى وضع جثة الطفل بمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارٍ انتداب طبيب مفتش الصحة بالمركز لإعداد التقرير المبدئي للطفل.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.