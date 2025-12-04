الست لمروان حامد في عرض عالمي أول بمهرجان مراكش السينمائي



شهد مهرجان مراكش السينمائي العرض العالمي الأول لفيلم الست للمخرج مروان حامد بحضور عدد من أبطال وصناع الفيلم، حيث حضر العرض كل من المخرج مروان حامد، والنجمة منى زكي التي تجسد شخصية أم كلثوم، والكاتب أحمد مراد،والمنتجين أحمد بدوي ومحمد حفظي.

كما حضر العرض النجمة الكبيرة يسرا والنجمة البريطانية تيلدا سوينتون والنجم التونسي ظافر العابدين.



الست هو فيلم سيرة ذاتية عن حياة المطربة الأسطورية أم كلثوم يروي قصتها ورحلتها لتصبح واحدة من أكثر النساء العربيات تأثيرًا. تدور أحداث الفيلم حول أم كلثوم في مرحلة الشباب حيث تنتقل إلى القاهرة من قريتها الصغيرة للسعي خلف شغفها بالموسيقى والطرب. على الرغم من العقبات المجتمعية التي واجهتها، بما في ذلك اضطرارها لارتداء ملابس الصبيان، إلا أن صوتها السماوي، وموهبتها الفذة، وعزيمتها التي لا تلين دفعت بها إلى قمة النجاح لأكثر من سبعة عقود، وانتهت بتتويجها كأعظم مطربة عربية عرفها العالم على الإطلاق.



الفيلم من تأليف أحمد مراد الذي شكل ثنائية ناجحة مع المخرج مروان حامد عبر عدد من أكثر الأفلام نجاحًا في السينما المصرية كان آخرها فيلم كيرة والجن. والفيلم من بطولة النجمة الكبيرة منى زكي، ويشاركها البطولة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم محمد فراج، وأحمد خالد صالح، تامر نبيل، وسيد رجب، وعدد من ضيوف الشرف. مدير تصوير عبد السلام موسى، مونتاج أحمد حافظ، موسيقى هشام نزيه، تصميم صوت واين باشلي (مرشح الأوسكار عن Elvis 2023)، مؤثرات ماكياج خاصة لشخصية أم كلثوم جايسون بيرد (مرشح الأوسكار عن Elvis 2023)، ملابس ياسمين القاضي، تصميم مجوهرات عزة فهمي، مصمم مناظر محمد عطية.



الست من إنتاج فيلم سكوير (أحمد بدوي)، سنيرجي فيلمز (تامر مرسي) بالتعاون مع فيلم كلينك (محمد حفظي)، وLuxor Studios (فادي فهيم) وOscar Pictures (وائل عبد الله).