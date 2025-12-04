قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

الست لمروان حامد في عرض عالمي أول بمهرجان مراكش السينمائي

فريق عمل فيلم الست
فريق عمل فيلم الست
أحمد البهى


شهد مهرجان مراكش السينمائي العرض العالمي الأول لفيلم الست للمخرج مروان حامد بحضور عدد من أبطال وصناع الفيلم، حيث حضر العرض كل من المخرج مروان حامد، والنجمة منى زكي التي تجسد شخصية أم كلثوم، والكاتب أحمد مراد،والمنتجين أحمد بدوي ومحمد حفظي.
كما حضر العرض النجمة الكبيرة يسرا والنجمة البريطانية تيلدا سوينتون والنجم التونسي ظافر العابدين.


الست هو فيلم سيرة ذاتية عن حياة المطربة الأسطورية أم كلثوم يروي قصتها ورحلتها لتصبح واحدة من أكثر النساء العربيات تأثيرًا. تدور أحداث الفيلم حول أم كلثوم في مرحلة الشباب حيث تنتقل إلى القاهرة من قريتها الصغيرة للسعي خلف شغفها بالموسيقى والطرب. على الرغم من العقبات المجتمعية التي واجهتها، بما في ذلك اضطرارها لارتداء ملابس الصبيان، إلا أن صوتها السماوي، وموهبتها الفذة، وعزيمتها التي لا تلين دفعت بها إلى قمة النجاح لأكثر من سبعة عقود، وانتهت بتتويجها كأعظم مطربة عربية عرفها العالم على الإطلاق.


الفيلم من تأليف أحمد مراد الذي شكل ثنائية ناجحة مع المخرج مروان حامد عبر عدد من أكثر الأفلام نجاحًا في السينما المصرية كان آخرها فيلم كيرة والجن. والفيلم من بطولة النجمة الكبيرة منى زكي، ويشاركها البطولة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم محمد فراج، وأحمد خالد صالح، تامر نبيل، وسيد رجب، وعدد من ضيوف الشرف. مدير تصوير عبد السلام موسى، مونتاج أحمد حافظ، موسيقى هشام نزيه، تصميم صوت واين باشلي (مرشح الأوسكار عن Elvis 2023)، مؤثرات ماكياج خاصة لشخصية أم كلثوم جايسون بيرد (مرشح الأوسكار عن Elvis 2023)، ملابس ياسمين القاضي، تصميم مجوهرات عزة فهمي، مصمم مناظر محمد عطية.


الست من إنتاج فيلم سكوير (أحمد بدوي)، سنيرجي فيلمز (تامر مرسي) بالتعاون مع فيلم كلينك (محمد حفظي)، وLuxor Studios (فادي فهيم) وOscar Pictures (وائل عبد الله).

مهرجان مراكش السينمائي الست مروان حامد

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يقبل رأس طالب من ذوي الهمم

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يقبل رأس طالب من ذوي الهمم ويهديه مصحفًا مطبوعًا بطريقة برايل

آداب الاستماع إلى القرآن الكريم

آداب سماع القرآن الكريم.. الأزهر للفتوى يوضحها

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامبة أ.د. محمد الجندي

البحوث الإسلامية يعلن فتح باب التظلمات لمرحلة الاختبار التحريري للمسابقة العامة للابتعاث

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

