محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد ملتقى التوظيف ويفتتح المعرض السنوي للعلوم والهندسة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:


محافظ بني سويف يتفقد ملتقى التوظيف التابع لحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الملتقى التوظيفي الذي تنظمه المحافظة _تحت إشراف إدارة الاستثمار ووحدة شؤون المرأة  بالديوان العام _ وبالتعاون مع جمعية مستثمري المناطق الصناعية ،لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وذوي الإعاقة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030،ودعما لحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمن خطة المحافظة في مجال دعم كافة شرائح المجتمع وتمكينهم اقتصاديًا.

جاء ذلك بنادي الإدارة المحلية و في حضور:سلمى فتحي مدير إدارة الاستثمار ، الدكتورة شيماء كرم  رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف،أحمد محمود العربي مدير عام مديرية العمل عصام سليمان رئيس جمعية مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة.

محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي للعلوم والهندسة
افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المعرض الدولي للعلوم والهندسة السنوي، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بقاعة نادي ضباط الشرطة ، لتقييم واختيار المشروعات الفائزة على المستوى المحلي والمؤهلة للاشتراك على مستوى الجمهورية، ضمن المسابقة العالميةISEF" 2025/2026، وذلك بحضور الأستاذة أمل الهواري وكيل الوزارة،، الأستاذ محمد بكري رئيس المدينة، الأستاذ محمد بدر وكيل المديرية ،الأستاذ أحمد عزت مدير عام إدارة بني سويف ،الأستاذ ماجد أبو سيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي. 

للعام الثالث.. محافظ بني سويف يشهد احتفالية نحن قادرون وتسليم أجهزة تعويضية لذوي الهمم
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي تم تنظيمها  تحت شعار" نحن قادرون"ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة،وذلك تحت إشراف وحدة شؤون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديريتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني وبالتنسيق مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ومؤسسة أبو الدهب، وجمعية الأمل

شهدت الاحتفالية التي"تم ترجمتها إلى لغة الإشارة"و أقيمت بقاعة مناسبات بمدينة بني سويف_، حضور  :  سيد سعد مدير وحدة شؤون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة،الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن ، أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم  محمد بكري رئيس مدينة بني سويف ،القمص أبانوب صبحي رئيس مؤسسة أبو الدهب ،  شيرين أمير إسكندر  _ الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

بني سويف ملتقي التوظيف ببني سويف تعليم بني سويف تضامن بني سويف

