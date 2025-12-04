محافظ كفر الشيخ يوجّه برفع مستوى أمان طريق إسحاقة – السرو| صور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين المنحنى الخطر بطريق إسحاقة – عزبة السرو، وذلك عقب تلقي شكاوى الأهالي بشأن وجود أشجار كثيفة تحجب رؤية قائدي المركبات أثناء السير فى هذا المنحنى.

جاء هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبتعليمات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، إنه جرى تنفيذ أعمال تقليم وتهذيب للأشجار وفتح مجال الرؤية بالكامل على جانبي الطريق، بما يضمن حركة أكثر أمانًا للمواطنين ويحد من احتمالات وقوع الحوادث في تلك النقطة الحيوية، وذلك تحت إشراف عبود الصيفي، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى.

وأشارت خلال بيانها إلى أنه جرى تركيب علامات إرشادية وتحذيرية واضحة لتنبيه السائقين وتعزيز مستوى الأمان على الطريق.