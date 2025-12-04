اقبل وبصدر رحب اعتذارك.. شوبير يوجه رسالة لـ محمد عمارة

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، قبول اعتذار محمد عماره لاعب الأهلي السابق، بعد خلافهم الأخير وتفاقم الأزمة بينهم.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حصل خير ياكابتن عماره وبكل تأكيد اقبل وبصدر رحب اعتذارك وتظل الزماله وارتباطنا بالنادي الأهلي الأساس في علاقتنا جميعا كأبناء للنادي الأهلي شكرا لكلماتك الطيبة وتقبل تحياتى".

الأزمة بين شوبير وعماره

وتعود جذور الأزمة إلى تصريحات إعلامية أدلى بها محمد عمارة، حذر فيها من حدوث انقسامات داخل غرفة ملابس الأهلي بسبب كثرة النجوم، مطالبًا ببيع بعض اللاعبين وعلى رأسهم إمام عاشور، زيزو، ووسام أبو علي.

لكن شوبير خرج في حلقة لاحقة لينفي صحة تلك التصريحات، معتبرًا أنها منسوبة لعمارة دون أساس، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين وتبادل رسائل عبر "واتساب"، وصفت لاحقًا بأنها حملت طابع التهديد، ليتخذ شوبير قرارًا باللجوء إلى الجهات الرسمية.

وفي تصريحات سابقة، قال محمد عمارة: "أنا لا أقبل التهديد، ولا أعيش على دعم أحد، وسأكمل ما بدأته، ولو اضطررت سألجأ إلى المستشار مرتضى منصور للدفاع عني".