فاروق جعفر: منتخب مصر أهدر الفوز على الكويت.. وهذه رسالتي لحلمي طولان

أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر كان قادرًا على حسم مباراته أمام الكويت خلال أول 20 دقيقة، لولا إهدار التفوق وسيطرة الفريق دون ترجمتها لأهداف.

وتعادل منتخب مصر مع الكويت بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

وقال جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "منتخب مصر كان قادر على حسم مباراة الكويت في أول 20 دقيقة".

وأضاف: "المنتخب بدأ اللقاء بشكل منظم وكان الأخطر، لكن ماعرفش يستغل ده علشان ينهي المباراة بدري".

وأكمل: "منتخب الكويت دخل الأجواء بعد أول 20 دقيقة، وبقى ند لمصر طول الـ90 دقيقة".

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلاً: "لازم الكابتن حلمي طولان يكتشف العوامل اللي أثرت على الفريق وخليته يتعادل.. أكرم توفيق يقدر يستلم ويسلم كويس، لكنه مش قادر يصنع فرص هجومية".