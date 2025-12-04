قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الخميس 4-12-2025 في البنوك
دعاء الصباح النبوي.. سنة تمنحك البركة وتفتح لك أبواب الخير
بعد محادثات استمرت 5 ساعات.. لا تسوية بين مبعوثي ترامب و بوتين
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر يعود إلى الخدمة العسكرية على حدود غزة
فيسبوك يحذف حسابات الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قبل تطبيق القانون
ماكرون : هناك توقعات بأن بكين ستؤثر على روسيا لإنهاء الحرب
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
رياضة

فاروق جعفر: منتخب مصر أهدر الفوز على الكويت.. وهذه رسالتي لحلمي طولان

رباب الهواري

أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر كان قادرًا على حسم مباراته أمام الكويت خلال أول 20 دقيقة، لولا إهدار التفوق وسيطرة الفريق دون ترجمتها لأهداف.

وتعادل منتخب مصر مع الكويت بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

وقال جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "منتخب مصر كان قادر على حسم مباراة الكويت في أول 20 دقيقة".

وأضاف: "المنتخب بدأ اللقاء بشكل منظم وكان الأخطر، لكن ماعرفش يستغل ده علشان ينهي المباراة بدري".

وأكمل: "منتخب الكويت دخل الأجواء بعد أول 20 دقيقة، وبقى ند لمصر طول الـ90 دقيقة".

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلاً: "لازم الكابتن حلمي طولان يكتشف العوامل اللي أثرت على الفريق وخليته يتعادل.. أكرم توفيق يقدر يستلم ويسلم كويس، لكنه مش قادر يصنع فرص هجومية".

حلمى طولان منتخب مصر كأس العرب اخبار الرياضة

