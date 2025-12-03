قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوساطة عمانية.. الحوثيون يفرجون عن 9 بحارة فلبينيين
وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة
دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
رياضة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الأردن على الإمارات في كأس العرب

منتخب مصر الثاني
منتخب مصر الثاني
حمزة شعيب

انتهت الجولة الأولى من منافسات كأس العرب 2025 في قطر، حيث حقق منتخب الأردن فوزًا مهمًا على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء على ملعب البيت ضمن مباريات دور المجموعات.

وفي الوقت نفسه، اكتفى منتخب مصر بنقطة التعادل الإيجابي أمام الكويت، بعد مباراة انتهت 1-1، حيث تقدّم المنتخب الكويتي أولًا بهدف فهد الهاجري في الدقيقة 64، قبل أن يعادل محمد مجدي أفشة النتيجة لمصر من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى:

  1. الأردن – 3 نقاط
  2. مصر – نقطة واحدة
  3. الكويت – نقطة واحدة
  4. الإمارات – بدون نقاط

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم الأردن والكويت والإمارات. وسيواجه منتخب مصر في الجولة الثانية الإمارات يوم 6 ديسمبر في تمام الثامنة مساءً، قبل أن يختم مبارياته بدور المجموعات أمام الأردن يوم 9 ديسمبر عند الساعة 4:30 عصرًا.

قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس العرب:

  • حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام
  • خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي الونش – ياسين مرعي – رجب نبيل
  • الأظهرة: أحمد هاني – كريم العراقي – يحيى زكريا – كريم فؤاد
  • خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي أفشة – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد ميسي – ميدو جابر
  • الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدى.
