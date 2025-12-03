ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الأردن على الإمارات في كأس العرب

انتهت الجولة الأولى من منافسات كأس العرب 2025 في قطر، حيث حقق منتخب الأردن فوزًا مهمًا على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء على ملعب البيت ضمن مباريات دور المجموعات.

وفي الوقت نفسه، اكتفى منتخب مصر بنقطة التعادل الإيجابي أمام الكويت، بعد مباراة انتهت 1-1، حيث تقدّم المنتخب الكويتي أولًا بهدف فهد الهاجري في الدقيقة 64، قبل أن يعادل محمد مجدي أفشة النتيجة لمصر من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى:

الأردن – 3 نقاط مصر – نقطة واحدة الكويت – نقطة واحدة الإمارات – بدون نقاط

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم الأردن والكويت والإمارات. وسيواجه منتخب مصر في الجولة الثانية الإمارات يوم 6 ديسمبر في تمام الثامنة مساءً، قبل أن يختم مبارياته بدور المجموعات أمام الأردن يوم 9 ديسمبر عند الساعة 4:30 عصرًا.

قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس العرب: