دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

نهلة الشربيني

تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على جهودها المتواصلة في دعم الطلاب من ذوي الإعاقة داخل الجامعات المصرية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق ٣ ديسمبر من كل عام.

تنفيذ المبادرة الرئاسية «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تدعم بصورة مباشرة تنفيذ المبادرة الرئاسية «تمكين» والتي تستهدف دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات، من خلال توفير بيئة أكاديمية دامجة، وتقديم خدمات تكنولوجية وتعليمية متقدمة، وإتاحة البنية التحتية الجامعية بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وأوضح الوزير أن المبادرة الرئاسية «تمكين» أسهمت خلال الفترة الماضية في تعزيز قدرات الجامعات على توفير الوسائل المساعدة والبرامج التدريبية والخدمات الداعمة التي تُسهّل دمج الطلاب في الحياة الجامعية، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بصورة دورية ما يتم إنجازه لضمان تحقيق الأهداف المقررة للمبادرة.

وأشار الوزير إلى استمرار دعم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد لتوسيع إنشاء وحدات دعم ذوي الإعاقة، وتطوير الأدوات الرقمية المساعدة، وتقديم الدعم الأكاديمي والإرشادي، بما يعزز تكافؤ الفرص ويرفع الوعي المجتمعي داخل الحرم الجامعي.

هذا ، وسوف تستمر الجهود التي تبذلها الجامعات والمعاهد في تنفيذ فعاليات وبرامج توعوية وأنشطة تعليمية وثقافية موجهة للطلاب ذوي الإعاقة، والتي تعكس التزام الدولة بدعم وتمكين هذه الفئة، اتساقًا مع رؤية مصر في بناء مجتمع شامل يتيح للجميع فرصًا متساوية.

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
نيسان Kait
مي عمر
لاروسي
