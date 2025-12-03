مياه كفر الشيخ: خطة تدريب ميداني للتعامل مع تسريب غاز الكلور.. صور

نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، تدريبًا ميدانيًا متقدمًا حول كيفية التعامل الآمن مع تسريب غاز الكلور، وذلك بمركز تدريب محطة مياه المفتي.

يأتي هذا حرصًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ على رفع كفاءة العاملين وتعزيز جاهزية الفرق لمواجهة حالات الطوارئ.

وتضمّن التدريب شرحًا عمليًا لأحدث أساليب التعامل مع أخطار غاز الكلور، وطرق العزل الآمن، ومهارات استخدام مهمات الوقاية الشخصية، إضافة إلى تنفيذ محاكاة واقعية لسيناريوهات مختلفة للتسريب بهدف رفع كفاءة الاستجابة السريعة لدى العاملين.

وأكد المهندس أحمد الصراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، أن الشركة تولي ملف السلامة والصحة المهنية أهمية قصوى.

وأكد رئيس الشركة، أن التدريب المستمر يسهم في حماية العاملين وضمان التشغيل الآمن لكل مواقع الشركة، بما يعزز جودة واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.