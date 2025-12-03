مياه كفر الشيخ: خطة تدريب ميداني للتعامل مع تسريب غاز الكلور.. صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوساطة عمانية.. الحوثيون يفرجون عن 9 بحارة فلبينيين
وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة
دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، تدريبًا ميدانيًا متقدمًا حول كيفية التعامل الآمن مع تسريب غاز الكلور، وذلك بمركز تدريب محطة مياه المفتي.

يأتي هذا حرصًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ على رفع كفاءة العاملين وتعزيز جاهزية الفرق لمواجهة حالات الطوارئ.

وتضمّن التدريب شرحًا عمليًا لأحدث أساليب التعامل مع أخطار غاز الكلور، وطرق العزل الآمن، ومهارات استخدام مهمات الوقاية الشخصية، إضافة إلى تنفيذ محاكاة واقعية لسيناريوهات مختلفة للتسريب بهدف رفع كفاءة الاستجابة السريعة لدى العاملين.

وأكد المهندس أحمد الصراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، أن الشركة تولي ملف السلامة والصحة المهنية أهمية قصوى.

وأكد رئيس الشركة، أن التدريب المستمر يسهم في حماية العاملين وضمان التشغيل الآمن لكل مواقع الشركة، بما يعزز جودة واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

