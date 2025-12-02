لتحسين الهوية البصرية.. تطوير شامل لميدان النيل بدسوق في كفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال استكمال تطوير ميدان النيل والجزيرة الوسطى بحي جنوب، ضمن الخطة الاستثمارية لتطوير الميادين بمدخل المدينة، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

جاء هذا فى ضوء خطة المحافظة لتطوير الميادين والمناطق ذات الطابع الديني والسياحي والارتقاء بالفراغات العامة وتحسين الهوية البصرية.

تأتي الأعمال وفق الرسومات الهندسية المعتمدة وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة، وبقيمة إجمالية تبلغ 2 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2025/2026.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن تطوير ميدان النيل يأتي في إطار خطة رفع كفاءة الميادين وتحسين المشهد الحضاري، موضحًا أن المشروع يهدف إلى إظهاره بالمظهر اللائق، وتحقيق انسيابية الحركة للمواطنين والمركبات، وتحسين الخدمات لأهالينا.