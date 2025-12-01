قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار
تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي محتمل ضد إيران خلال العام المقبل
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدف عالمى لمنتخب سوريا أمام تونس
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يترأس اجتماع «العليا للتموين».. وهذه أبرز التوجيهات

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع اللجنة العليا للتموين بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة الوضع التمويني على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبحث الملفات العاجلة المرتبطة بالمنافذ والمخابز ومحطات الوقود.

 جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ، والمقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، والدسوقي عبد العظيم، مدير إدارة شئون التموين، وخالد البوهي، مدير إدارة التجارة الداخلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ كفر الشيخ، تقارير مديرية التموين حول توافر السلع الأساسية ومعدلات الضخ بالمجمعات الاستهلاكية والمخابز، موجّهًا بتكثيف الحملات الرقابية لمنع الاحتكار والالتزام بالأسعار المقررة. 

كما ناقش الاجتماع طلبات تطوير المخابز للتحول من نظام النصف آلي إلى الآلي الكامل، إضافة إلى دراسة إعادة تشغيل عدد من المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها ومراجعتها بما يضمن تحسين جودة الخبز وتيسير وصوله للمواطنين.

وتناول الاجتماع كذلك النظر في غلق أو إعادة تشغيل البدالين التموينيين، والبت في الطلبات المقدمة من أصحاب الأنشطة التموينية، بما يشمل المخابز ومحطات الوقود والمستودعات، مؤكدًا أن جميع القرارات تصدر وفق القواعد والضوابط المنظمة، وأن الطلبات التي تُستوفى شروطها سيتم قبولها، بينما تُرفض غير المستوفاة بشفافية كاملة.

كما ناقشت اللجنة تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفات البترولية الخاصة بالمستودعات ومحطات الوقود، ومتابعة انتظام توزيع حصص الغاز، مع التوجيه بزيادة الكميات خلال فصل الشتاء. 

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الرقابة الصارمة على جودة الزيت المطروح على البطاقات التموينية والالتزام بالمواصفات القياسية، مشيرًا إلى استقرار أسعار السلع نتيجة زيادة المعروض وتحقيق الإنضباط فى الأسواق.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هدف اللجنة هو سرعة الرد والبت في الطلبات المتعلقة بالأنشطة التموينية، بما يحقق الانضباط ويحمي حقوق المواطنين، مشددًا على استمرار التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والغرفة التجارية، والوحدات المحلية، والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة مستمرة في دعم المنظومة التموينية وتحسين كفاءة عمل المخابز والمستودعات ومحطات الوقود، وصولًا لخدمة عادلة ومنظمة تحفظ حقوق المستهلك وتحسن جودة حياة المواطنين.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

ترشيحاتنا

دراسة حديثة: غاز الضحك يمكن أن يخفف الاكتئاب الحاد بسرعة

دراسة حديثة: غاز الضحك يمكن أن يخفف الاكتئاب الحاد بسرعة

اليوم العالمي للإيدز

اليوم العالمي للإيدز 2025: دعوة لتجديد الجهود وتحويل مسار الاستجابة العالمية

ياسمين عبد العزيز

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور.. شاهد

بالصور

مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025

منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :

فيديو

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد