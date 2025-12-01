محافظ كفر الشيخ يترأس اجتماع «العليا للتموين».. وهذه أبرز التوجيهات

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع اللجنة العليا للتموين بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة الوضع التمويني على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبحث الملفات العاجلة المرتبطة بالمنافذ والمخابز ومحطات الوقود.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ، والمقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، والدسوقي عبد العظيم، مدير إدارة شئون التموين، وخالد البوهي، مدير إدارة التجارة الداخلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ كفر الشيخ، تقارير مديرية التموين حول توافر السلع الأساسية ومعدلات الضخ بالمجمعات الاستهلاكية والمخابز، موجّهًا بتكثيف الحملات الرقابية لمنع الاحتكار والالتزام بالأسعار المقررة.

كما ناقش الاجتماع طلبات تطوير المخابز للتحول من نظام النصف آلي إلى الآلي الكامل، إضافة إلى دراسة إعادة تشغيل عدد من المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها ومراجعتها بما يضمن تحسين جودة الخبز وتيسير وصوله للمواطنين.

وتناول الاجتماع كذلك النظر في غلق أو إعادة تشغيل البدالين التموينيين، والبت في الطلبات المقدمة من أصحاب الأنشطة التموينية، بما يشمل المخابز ومحطات الوقود والمستودعات، مؤكدًا أن جميع القرارات تصدر وفق القواعد والضوابط المنظمة، وأن الطلبات التي تُستوفى شروطها سيتم قبولها، بينما تُرفض غير المستوفاة بشفافية كاملة.

كما ناقشت اللجنة تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفات البترولية الخاصة بالمستودعات ومحطات الوقود، ومتابعة انتظام توزيع حصص الغاز، مع التوجيه بزيادة الكميات خلال فصل الشتاء.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الرقابة الصارمة على جودة الزيت المطروح على البطاقات التموينية والالتزام بالمواصفات القياسية، مشيرًا إلى استقرار أسعار السلع نتيجة زيادة المعروض وتحقيق الإنضباط فى الأسواق.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هدف اللجنة هو سرعة الرد والبت في الطلبات المتعلقة بالأنشطة التموينية، بما يحقق الانضباط ويحمي حقوق المواطنين، مشددًا على استمرار التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والغرفة التجارية، والوحدات المحلية، والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة مستمرة في دعم المنظومة التموينية وتحسين كفاءة عمل المخابز والمستودعات ومحطات الوقود، وصولًا لخدمة عادلة ومنظمة تحفظ حقوق المستهلك وتحسن جودة حياة المواطنين.