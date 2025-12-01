قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتعزيز وعي طلابها .. جامعة كفر الشيخ تنظم الدوري الثقافي المعلوماتي | صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

نظَّمت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، مسابقة الدوري الثقافي المعلوماتي، والتي اقيمت بكلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، تحت رعاية الدكتور إسماعيل القن، رئيس الجامعة، والدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية.

وشارك في فعاليات المسابقة طلاب وطالبات من مختلف كليات الجامعة بواقع 4 طلاب من كل كلية، في إطار خطة الجامعة لتنمية الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلاب، وتوجيه طاقاتهم نحو أنشطة داعمة لروح الإبداع والابتكار، وبما يسهم في استثمار أوقات الفراغ بشكل مفيد وفعّال.

وأكد القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بجميع أشكالها، ومنها الأنشطة الثقافية التي تُعد جزءًا أساسيًا في تكوين شخصية الطالب الجامعي.

وأضاف أن مسابقة الدوري الثقافي المعلوماتي تأتي تأكيدًا لحرص الجامعة على بناء جيل واعٍ، قادر على تحليل المعلومات والتعامل مع تحديات العصر، وخاصة في ظل التطور المتسارع في مجالات المعرفة والذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رشدي شوقي العدوي أن تنظيم المسابقة يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنويع الأنشطة الطلابية وتقديم محتوى معرفي يرفع من مستوى الثقافة العامة لدى طلاب الجامعة، مشيراً الي حرص الجامعة على توفير بيئة داعمة للطلاب تُشجعهم على الإبداع والمشاركة الفعّالة في الأنشطة المختلفة 

وأضاف: ونعتبر هذه المسابقات خطوة مهمة نحو تعميق الوعي الثقافي واستغلال أوقات الفراغ في ما يفيد، وأن مشاركة كليات الجامعة في هذا الحدث يعكس التعاون والتفاعل الإيجابي بين طلاب مختلف التخصصات، بما يعزز الانتماء وروح العمل الجماعي.

وشهدت الفعالية أجواء من التنافس الشريف بين الطلاب، وتنوعت الأسئلة بين مجالات معرفية وثقافية وعلمية مختلفة، في إطار تعزيز ثقافة الاطلاع والبحث والمعرفة لدى طلاب جامعة كفر الشيخ.

