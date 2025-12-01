بالمنظار الجراحي.. إجراء أول عملية تغيير للصمام المترالي بجامعة كفر الشيخ

نجح مستشفى كفر الشيخ الجامعي، في إجراء أول عملية لتغيير الصمام المترالي بالمنظار باستخدام أحدث التقنيات العالمية التي تُعد المرحلة المتقدمة السابقة مباشرةً لاستخدام الروبوت الجراحي، لتصبح جامعة كفر الشيخ واحدة من أوائل الجامعات المصرية التي تحقق هذا المستوى من التطور الطبي.

وجاء إجراء العملية تحت رعاية الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال شمس مدير المستشفى الجامعي، وبمشاركة فريق جراحة القلب والصدر والتخدير وتمريض العمليات المتميز.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن نجاح هذه العملية ليس مجرد إنجاز طبي، بل هو إعلان واضح بأن جامعة كفر الشيخ تمتلك الإرادة والقدرة على قيادة مستقبل الخدمات الطبية في مصر، ونحن ننتقل من مرحلة التطوير إلى مرحلة الريادة، ونضع المريض في قلب أولوياتنا من خلال توفير أحدث التقنيات العالمية، ومنظومة طبية قادرة على تحقيق ما كان يُعد مستحيلًا قبل سنوات قليلة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة ستواصل دعم المستشفيات الجامعية بكافة الإمكانات والخبرات، لأن ما تحقق اليوم هو بداية لمرحلة جديدة من تميز جراحات القلب وجراحات المناظير المتقدمة داخل الجامعة.

كما صرح الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب وأستاذ جراحة القلب، بأن إجراء تغيير الصمام المترالي بالمنظار خطوة متقدمة للغاية في جراحات القلب داخل الجامعات المصرية، وهذه العملية تعكس تكامل المنظومة الطبية بجامعة كفر الشيخ وقدرتها على مواكبة التطور العالمي في هذا التخصص بالغ الدقة.

من جانبه، أكد الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه العملية تمثل نقلة نوعية في تاريخ مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتبرهن على أن كوادرنا الطبية تمتلك المهارة والخبرة لتنفيذ أدق أنواع الجراحات وأكثرها تعقيدا وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وما حدث اليوم هو ثمرة تدريب مستمر وتجهيزات متطورة ورؤية طموحة تهدف إلى تقديم خدمة طبية تضاهي المراكز الدولية.

وأضاف الدكتور طه إسماعيل، أن المستشفي الجامعي يعمل على تعميم تقنيات المناظير المتقدمة في كافة التخصصات، وإتاحة فرص التدريب للأطباء والفرق الطبية، ليصبح المستشفى الجامعي مركزًا مرجعيًا لجراحات القلب بالمنظار على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور وائل محمد الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ جراحة القلب، أن استخدام المنظار يُعد طفرة كبيرة تقلل المضاعفات وتُسرّع التعافي، ما يضع الجامعة في موقع متميز بين المؤسسات الطبية المتقدمة.

وأشار الدكتور هاني حامد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إلى أن النجاح الذي تحقق يُعد خطوة مهمة نحو تعميم جراحات المناظير المتقدمة في مختلف الأقسام.

فيما أكد الدكتور جمال شمس مدير المستشفى الجامعي استمرار التطوير الشامل في البنية التحتية والتجهيزات والكوادر الطبية.

الفريق الطبي والجراحي

وشارك في إجراء العملية كل من الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب وأستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور وائل محمد الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور عمرو عتش، والدكتور محمد بكر، والدكتور أحمد حجازي، بقسم جراحة القلب والصدر، وشمل فريق التخدير الدكتور محمد قطب والدكتور حسناء خفاجي.

كما شارك في العملية من فريق تمريض جراحة القلب والصدر كل من محمود سند، وعمرو عاطف، وعطية ميمي، ودينا غانم.

جدير بالذكر أن هذه العملية الجراحية الدقيقة قد أُجريت كاملة بالمنظار دون الحاجة لفتح عظمة القفص الصدري، ما أسهم في تقليل الألم وفترة التعافي، وجرى فصل المريض من جهاز التنفس الصناعي داخل غرفة العمليات، وخرج إلى منزله بعد يومين فقط وبحالة صحية ممتازة ودون الحاجة لنقل دم.