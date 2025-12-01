خلال شهر.. بيطري كفر الشيخ تجري مسحا وعلاجا لـ 3171 حيوانا| صور

أعلنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أن فرق الرعاية التناسلية تمكنت من علاج وتشخيص حمل 3171 حالة من الثروة الحيوانية، وذلك في إطار خطة المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ والدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبه المهندس مصطفى الصياد، والدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشملت الجهود مسحًا تناسليًا وعلاجًا لـ 2028 حيوانًا من مسببات ضعف الخصوبة والعقم، بالإضافة إلى فحص حمل 797 حيوانًا، وعلاج 282 حيوانًا من الأمراض الإنتاجية وأمراض الضرع، وعلاج 64 حيوانًا من أمراض الولادة ومضاعفاتها.

جاء هذا تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري بكفرالشيخ، والدكتور عارف حمادة علي، مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية، وذلك في إطار خطة المديرية في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.