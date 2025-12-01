التعليم العالي: زيادة عدد القرارات الجمهورية بتعيين القيادات الجامعية خلال 2025

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عام ٢٠٢٥ شهد زيادة ملحوظة في قرارات تعيين القيادات الجامعية، دعمًا لاستقرار العملية التعليمية بالجامعات ، والتطوير الأكاديمي والإداري ، وتعزيزًا لكفاءة الكوادر البشرية القادرة على تنفيذ خطط التطوير المؤسسي.

زيادة ملحوظة في عدد القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين القيادات الجامعية

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن إجمالي القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين قيادات جامعية التي صدرت خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ وحتى تاريخه بلغ ١٩١ قرارًا.

وقد شملت القرارات التي صدرت خلال عام ٢٠٢٥ مختلف مواقع القيادة داخل الجامعات المصرية، وفقًا لما يلي:

• تعيين رؤساء الجامعات: قرارين

• تعيين نواب رؤساء الجامعات: ٢١ قرارًا

• تعيين عمداء الكليات: ١٦٨ قرارًا

وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وضخ كوادر قيادية قادرة على مواصلة تنفيذ خطط التطوير، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعات.

جدير بالذكر أن عدد القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين قيادات جامعية ، والتي صدرت خلال عام ٢٠٢٤ -وفق تصريح للأستاذ/ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي- بلغ ٩٠ قرارًا، موزعة على النحو التالي: ٣ قرارات لتعيين رؤساء الجامعات، و١٠ قرارات لتعيين نواب رؤساء الجامعات، و٧٧ قرارًا لتعيين عمداء الكليات.