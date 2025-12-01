قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
وزير الدفاع: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها
علي معلول: هدفنا الوصول لأبعد مرحلة في كأس العرب
في إطار جولاته المفاجئة .. وزير التعليم يزور مدرستين بإدارة التبين بالقاهرة
الرمادي يهاجم إدارة الزمالك: تجاهلوا توصياتي.. وتعيين جون إدوارد كارثة كبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: زيادة عدد القرارات الجمهورية بتعيين القيادات الجامعية خلال 2025

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عام ٢٠٢٥ شهد زيادة ملحوظة في قرارات تعيين  القيادات الجامعية، دعمًا لاستقرار العملية التعليمية بالجامعات ، والتطوير الأكاديمي والإداري ، وتعزيزًا لكفاءة الكوادر البشرية القادرة على تنفيذ خطط التطوير المؤسسي.

زيادة ملحوظة في عدد القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين القيادات الجامعية

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن إجمالي القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين قيادات جامعية التي صدرت خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ وحتى تاريخه بلغ ١٩١ قرارًا.

وقد شملت القرارات التي صدرت خلال عام ٢٠٢٥ مختلف مواقع القيادة داخل الجامعات المصرية، وفقًا لما يلي:

• تعيين رؤساء الجامعات: قرارين

• تعيين نواب رؤساء الجامعات: ٢١ قرارًا

• تعيين عمداء الكليات: ١٦٨ قرارًا

وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وضخ كوادر قيادية قادرة على مواصلة تنفيذ خطط التطوير، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعات.

جدير بالذكر أن عدد القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين قيادات جامعية ، والتي صدرت خلال عام ٢٠٢٤ -وفق تصريح للأستاذ/ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي- بلغ ٩٠ قرارًا، موزعة على النحو التالي: ٣ قرارات لتعيين رؤساء الجامعات، و١٠ قرارات لتعيين نواب رؤساء الجامعات، و٧٧ قرارًا لتعيين عمداء الكليات.

التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

انطلاق مسابقة توفيق الحكيم .. والقومي للمسرح : متاحة لجميع الأعمار

الكاتب الصحفي رفعت فياض

رفعت فياض: حوادث التحرش داخل المدارس وقائع فردية وليست ظاهرة

صورة أرشيفية

بانوراما الفيلم الأوروبي تطلق الدورة الـ18 بعروض مميزة تمتد لـ10 أيام

بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
كورفيت

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

أميرة الديب
أميرة الديب
أميرة الديب

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد