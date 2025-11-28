قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
أخبار البلد

برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة... إعلان نتائج بطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

استضافت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف كل من الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والدكتور أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أحمد كامل سكرتير الاتحاد الرياضي المصري للجامعات؛ فعاليات بطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات المصرية، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وذلك بمقر الجامعة.

فعاليات بطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات المصرية

وقد أقيمت فعاليات البطولة في أجواء رياضية شبابية تعكس ريادة الجامعة وخبراتها المتقدمة في مجال التقنيات والأنشطة الإلكترونية، بمشاركة (٧٠) طالبًا وطالبة يمثلون (١٩) جامعة، وشهدت البطولة منافسات قوية في مجموعة من الألعاب الإلكترونية الحديثة، وسط تفاعل كبير وتحديات مميزة أبرزت مهارات الطلاب الرقمية وقدرتهم على الابتكار والتنافس.

وعبر المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة من الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وإدارة الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني في توفير بيئة تنظيمية وتقنية متطورة تليق بهذا الحدث، مؤكدين أن البطولة تسهم في تعزيز مواهب الطلاب، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للمنافسة والإبداع في مجال الرياضات الإلكترونية، الذي يشهد انتشارًا متسارعًا على المستويين المحلي والعالمي.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** نتائج الطلبة:

- المركز الأول: الطالب/ محمد وائل، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 

- المركز الثاني: الطالب/ محمد محمد، جامعة القاهرة

- المركز الثالث: الطالب/ محمد خالد، جامعة السلام

** نتائج الطالبات: 

- المركز الأول: الطالبة/ ياسمينا مصطفى، جامعة السلام

- المركز الثاني: الطالبة/ جومانة جمال، جامعة السلام

- المركز الثالث: الطالبة/ مي شريف، جامعة حلوان

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بزيادة في الأسعار.. سيارة بويك إنفيجن الصينية تنجو من رسوم ترامب الجمركية

وفاة هبة الزياد تعيد الجدل حول الدايت القاسي.. ما الذي يحذر منه الأطباء؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

