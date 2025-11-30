قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

محمود زيدان

استعرض اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، مؤكدًا تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية المخصصة.

واطلع محافظ كفر الشيخ على النسب الفعلية الحالية بالخطة الاستثمارية، والتي تشمل مشروعات الكهرباء، والرصف، والكباري، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، والأمن، والإطفاء، والمرور، بالإضافة إلى مشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.

 كما ناقش الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه يتم استعراض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية وإعداد التقارير الفنية أسبوعيًا، إلى جانب المتابعة الميدانية، مع الالتزام بالجدول الزمني وسرعة الانتهاء من الأعمال في مواعيدها، خاصة مشروعات الرصف، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تقصير.

وشدد محافظ كفرالشيخ على الالتزام بمواعيد العمل والانضباط، والتعامل السريع مع مشكلات المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة، وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، واستمرار حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة لضمان الانضباط والسيولة المرورية. كما أكد مصادرة الإشغالات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع كفاءة الخدمات والمرافق والتواصل الميداني مع المواطنين.

كما كلف محافظ كفرالشيخ مسؤولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والصحة، والطب البيطري، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المخابز والمحال التجارية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، يوميًا، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الخطة الاستثمارية

