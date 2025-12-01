«مياه كفر الشيخ» تنتهي من إصلاح كسر خط 4 بوصة بسيدي سالم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، اليوم، إصلاح كسر خط مياه الشرب قطر 4 بوصة بعزبة عقلة البحرية التابعة للوحدة المحلية بقرية القن.

جاء هذا تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد الصراف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ.

تمت أعمال الإصلاح والصيانة بمعرفة منطقة مياه الشرب بسيدي سالم تحت إشراف المهندس عماد أبو الفتوح، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحى بسيدي سالم، وفتحي يوسف رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

باشر أعمال الإصلاح أيمن عبد السلام محمود، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون قرى وسط و الشحات ذكى شرف الدين، رئيس القرية.