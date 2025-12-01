قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
الرئيس السيسي يستمع لـ شرح في أجنحة إدارة المركبات| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجامعة العربية: التاريخ يعكس عراقة القضاء المصري وريادته في المنطقة

الديب أبوعلي

أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن اجتماع رؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية يمثل محطة مهمّة لترسيخ العمل القضائي العربي المشترك، مشيداً بالدور الذي تقوم به هذه الهيئات في دعم مسار العدالة وحماية مصالح الدول العربية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية، والذي عُقد في القاهرة في الأول من ديسمبر 2025، بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والسفراء العرب ورؤساء الوفود المشاركة.

واستهل السفير الخطابي كلمته بالترحيب بالحضور، معرباً عن شكره للمشاركين على إسهاماتهم المتواصلة في إنجاح اجتماعات هيئات قضايا الدولة.

وأشار إلى أن انعقاد الاجتماع يتزامن مع احتفال جامعة الدول العربية بمرور ثمانين عاماً على تأسيسها عام 1945، مؤكداً أن هذا التاريخ يجسد مسيرة حافلة بالعمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية رغم ما واجهته الجامعة من تحديات.

وأوضح أن الجامعة تُنظم خلال هذا العام سلسلة فعاليات ثقافية وبرامج متنوعة، من بينها معرض "سيرة ومسيرة" الذي يستعرض تاريخ تأسيس الجامعة ومراحل تطورها.

وخصّ السفير الخطابي هيئة قضايا الدولة المصرية بتهنئة خاصة بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيسها، مؤكداً أن هذا التاريخ يعكس عراقة القضاء المصري وريادته في المنطقة العربية، ودوره البارز في تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي.

وأعرب السفير الخطابي عن اعتزاز المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالدور الذي اضطلع به لسنوات طويلة دعماً لأجهزة العدالة العربية.
وأكد أن المركز قدّم مبادرات وبرامج متنوعة أسهمت في تطوير أداء هيئات قضايا الدولة، بما في ذلك:

  • بناء القدرات وتنظيم ورش عمل فنية ومؤتمرات دولية.
  • إعداد دراسات وأبحاث قانونية متخصصة.
  • إصدار عشرات القوانين الاسترشادية العربية ضمن خطة صنعاء لتوحيد التشريعات.
  • إصدار مئات الدراسات العلمية وسلسلة أعداد مجلة "الباحث العلمي" المحكّمة.

كما أشار إلى تنظيم المركز عدة مؤتمرات عربية ودولية بارزة، منها مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في بغداد ومؤتمر مكافحة الإرهاب في بيروت، إضافة إلى تنظيم جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء في بيروت وموريتانيا.

وقال السفير الخطابي إن المركز يعمل تحت إشراف مباشر من مجلس وزراء العدل العرب، الذي يضطلع بدور رئيسي في دفع مسيرة العمل العدلي العربي وتطوير مؤسساته.

وأكد أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر القضائية وتطوير البنية التكنولوجية والفنية للمؤسسات العدلية، خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى المجالين القانوني والقضائي.

ولفت إلى حرص المركز على تعزيز التعاون مع المنظمات والمعاهد الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات، إضافة إلى الاستفادة من الخبراء العرب في تنفيذ مهام مشتركة تُسهم في تبادل التجارب بين الدول العربية.

وكشف السفير الخطابي عن الخطوة التطويرية التي اتخذها المركز من خلال تعديل مسمى إدارة التدريب ليصبح "أكاديمية التدريب العدلي"، بإشراف مجلس علمي يضم عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية.

وجاء هذا التطوير بمبادرة من مجلس إدارة المركز الذي يضم نخبة من القضاة والخبراء العرب، وبالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ومعالي وزير العدل اللبناني رئيس مجلس إدارة المركز.

وفي ختام كلمته، جدد السفير أحمد رشيد الخطابي ترحيبه بالمشاركين، معبّراً عن تقدير المركز العربي لما يقدمونه من أوراق علمية وإسهامات مثمرة في خدمة العدالة العربية.
وتمنى لهم التوفيق في أعمالهم، وللدول العربية دوام التقدم والازدهار، وللجهود المشتركة النجاح فيما يخدم تطلعات الشعوب العربية.

السفير أحمد رشيد خطابي جامعة الدول العربية قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية هيئات قضايا الدولة في الدول العربية عدنان الفنجري وزير العدل المصري هيئة قضايا الدولة المصرية مجلس وزراء العدل العرب القضاء المصري الذكاء الاصطناعي

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

هواتف اقتصادية

ظهور قوي لهواتف اقتصادية يربك حسابات السوق .. تعرف عليها

أخبار السيارات

أخبار السيارات | هل سائقو المركبات الكهربائية معرضون للإشعاع؟ مقارنة بين مرسيدس GLA 200 وهيونداي توسان 2026

محرك رباعي الأسطوانات

أول محرك رباعي الأسطوانات بسرعة 10,000 دورة في الدقيقة

بالصور

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

