صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
رياضة

أول رد من رئيس اتحاد الكاراتيه بعد تهنئة الرئيس لأبطال مصر بتصدر بطولة العالم

محمد الدهراوي
محمد الدهراوي

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " أتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر مؤخراً.

وأضاف الرئيس السيسي: ولا يقل هذا الإنجاز أهمية عما حققه منتخب مصر للسلاح، الذي توج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تحت ٢٠ سنة في هونج كونج، بعد أداء مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها العالمية.

وتابع الرئيس : إن أبناءنا الرياضيين يثبتون يومًا بعد يوم أن مصر قادرة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين بعزيمتهم الصلبة و إصرارهم الدائم على حصد البطولات. . حفظ الله مصر وأبطالها، ووفقهم لمزيد من النجاحات والبطولات التي ترفع راية الوطن عاليًا بين الأمم.

تعليق رئيس اتحاد الكاراتيه

من جانبه .. وجه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه بالشكر والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته الكريمة لأبطال منتخب مصر للكاراتيه بعد الإنجاز الكبير في بطولة العالم.

وقال الدهرواي : إن هذه التهنئة ليست فقط مصدر فخر لكل لاعب ولاعبة، بل هي أيضًا دافع معنوي كبير يُجسد مدى اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بالرياضة ودورها في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وتابع رئيس اتحاد الكاراتيه  رسالة فخامتكم أكدت أن كل جهد يُبذل من أبناء مصر محل تقدير، وستظل محفزًا لنا على الاستمرار في العمل والتطوير لتحقيق مزيد من البطولات والنجاحات.

حفظ الله مصر وقيادتها، ومزيدًا من الإنجازات تحت راية الوطن.

نتائج أبطال مصر فى بطولة العالم للكاراتيه 

توج منتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة بلقب بطولة العالم للكاراتيه «القاهرة 2025»، بعد أداء استثنائي أكد استمرار الريادة المصرية في هذه البطولة للعام الثالث على التوالي.

وجاءت النسخة الحالية، المقامة حاليًا بالصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي، لتبرز نجاح التنظيم المصري وإشادة الوفود المشاركة بالمستوى الفني والإداري المتميز.

واعتلت مصر صدارة جدول ترتيب الميداليات برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و 4 ميداليات برونزيات، متفوقة على إيطاليا التي جاءت في المركز الثاني بأربع ميداليات.

ونجح أبطال مصر في حصد أربع ميداليات ذهبية أحرزها كلًا من، عبد العزيز عاصم «إعاقة حركية»، وفاطمة عبد البديع «إعاقة حركية»، وأحمد وحيد «إعاقة فكرية»، وروان خليل «إعاقة بصرية». 

كما نالت البطلة مروة أحمد الميدالية الفضية في منافسات الإعاقة البصرية، فيما أضاف اللاعبون سلمى علاء الدين، وجودي أشرف، وجنى عبد البديع، وعبد الرحمن إيهاب أربع ميداليات برونزية.

وحقق عدد من لاعبي المنتخب مراكز متقدمة، بعدما جاء كل من رحاب أنور، ومحمد اللقاني، وحازم صاير الصباغ «إعاقة دوان»، وأدهم السيد «إعاقة فكرية»، ومصطفى أبو الفتوح «إعاقة فكرية» في المركز الخامس بمنافساتهم المختلفة.

الأبطال يتصدرون الترتيب العام 

وتصدر أبطال مصر الترتيب العالمي والحصول علي بطولة العالم بعدد 4ميداليات متنوعة بواقع 3ذهبيات وبرونزية التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت الميداليات الأربعة التي حققها اللاعبون هم عبدالله ممدوح وأحلام يوسف ويوسف بدوي حيث انتزع كل واحد منهم ميدالية ذهبية، وصاحبة البرونزية آية هشام

أعرب لاعبو  منتخب مصر للكاراتيه عن سعادتهم الكبيرة بالإنجاز الذي تحقق لأول مرة في التاريخ بتصدر الترتيب العالمي والحصول علي بطولة العالم بعدد 4 ميداليات متنوعة بواقع 3ذهبيات وبرونزية التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

أضاف اللاعبون أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ وإنما وراءه مجهود كبير من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ومجلس الإدارة برئاسة محمد الدهراوى والجهاز الفني

أشار النجوم إلى أن المنظومة الرياضية في مصر كلها متكاملة ولها دور إيجابي في تحقيق الإنجاز ويوجد تنسيق كامل ما بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة.

أهدي  الأبطال هذه الميداليات إلي الشعب المصري والجماهير التي حضرت لمؤازرتنا بكل فخر واعزاز وأيضا إلي أولياء الأمور الذين كان لهم دورا كبيرا في في تحمل المشاق  في كل وقت سواء في التدربيات أوالمباريات أوالبطولات أوالسفر لمؤازرتنا ودعمنا في النجاح والإخفاق.

