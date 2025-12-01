الكرملين يصف الضربة الأوكرانية على محطة CPC بـ الفظيعة

أعلن الكرملين يوم الاثنين أن الهجوم الأوكراني الذي استهدف البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين (CPC) نهاية الأسبوع الماضي كان أمرًا مُشينًا نظرًا لأهميته الدولية ومشاركته الدولية.

وأعلن مشروع CPC، الذي يضم مساهمين من روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة، يوم السبت أن إحدى نقاط الإرساء الثلاث في محطته في نوفوروسيسك بروسيا قد تضررت جراء هجوم أوكراني بطائرة مُسيّرة، وأن العمليات قد توقفت.

في اتصال هاتفي مع الصحفيين، وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الهجوم الأوكراني بأنه "شائن"، وانتقد أيضًا الهجمات البحرية الأوكرانية بطائرات مسيرة على ناقلات النفط في البحر الأسود، ووصفها بأنها اعتداء على مصالح تركيا ومالكي السفن.

وأعلنت شركة شيفرون الأمريكية العملاقة للنفط، وهي مساهم في شركة CPC، في وقت متأخر من يوم الأحد أن عمليات تحميل النفط الخام من مشروعها "تنجيزشيفرويل" مستمرة في ميناء نوفوروسيسك الروسي.



قال القائم بأعمال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك فلاديسلاف جايفانينكو إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن ثمانية في هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو بوسط شرق أوكرانيا اليوم الاثنين.

وتابع :"عملية الإنقاذ مستمرة، مع تسجيل أضرار أولية في محطة وقود ومؤسسة. ويجري مسح المنطقة، ويتم توضيح النتائج.