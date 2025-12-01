الرئيس الأوكراني يبدأ زيارة رسمية إلى أيرلندا.. غدا

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن اليوم "الاثنين" أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور البلاد اعتبارا من غدا الثلاثاء.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن الرئيس الأوكراني وقرينته سيجتمعان بمارتن ورئيسة أيرلندا كاثرين كونولي ووزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي.

وأعرب رئيس وزراء أيرلندا، في تصريحات اليوم، عن سعادته لاستقبال الرئيس الأوكراني وقرينته في البلاد، مضيفا أنه سيعقد محادثات ثنائية مع زيلينسكي وسيشاركان في افتتاح المنتدى الاقتصادي الأيرلندي-الأوكراني الذي سيتيح فرصة لاستكشاف إمكانات تعزيز روابط قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار بين البلدين.

وأكد قائلا: "لقد التقيت بالرئيس زيلينسكي عدة مرات، كان من بينها في كييف، ولكني أتطلع إلى لقائه بشكل خاص في أول زيارة رسمية لرئيس أوكراني إلى أيرلندا".

تجدر الإشارة إلى أن أيرلندا، التي تعد حليفا قويا لأوكرانيا، قد استقبلت نحو 120 ألف لاجئ أوكراني منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في عام 2022.