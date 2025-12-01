قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
وزير الشباب يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ملعبين بادل تنس، بنادي شرم الشيخ الرياضي، جاء ذلك خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ، حيث يقوم بعدد من الجولات التفقدية بالمدينة.

حيث قام وزير الشباب والرياضة بافتتاح ملعبين بادل تنس، بتكلفة 2 مليون جنيه، بالاضافة الى تفقد الانشطة الشبابية والرياضية التي يتم تنفيذها بالنادي ومنها "مشروع الف بنت الف حلم، مشروع اللياقة البدنية للنشء والشباب، المشروع القومي للفتاة والمرأة، أكاديمية الكاراتيه، أكاديمية كرة القدم، وأكاديمية الكونغ فو".

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الاهتمام بالمحافظات الحدودية يأتي في صدارة أولويات الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات رياضية وشبابية متكاملة لأبناء هذه المناطق، موضحًا أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة تنموية شاملة تستهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت بما يلبي احتياجات الشباب والنشء.

وأشار الوزير ، إلى أن التوسع في الأنشطة والبرامج داخل الأندية ومراكز الشباب بالمحافظات يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتنمية مهارات الشباب، واكتشاف المواهب الواعدة في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم هذه الأنشطة بما يحقق التنمية الشاملة ويرسخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة.

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

