وكيل صحة الوادي الجديد يترأس اجتماع تفعيل تقييم المنشآت التعليمية

ترأس الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تفعيل تقييم المنشآت التعليمية ضمن خطة الإدارة العامة للطب الوقائي، وذلك بهدف تعزيز عوامل السلامة الصحية داخل المدارس ورفع كفاءة منظومة الوقاية.

- تفعيل الدور الوقائي لحماية الطلاب داخل المدارس

حضر الاجتماع ممثلو إدارة الطب الوقائي وإدارة الثقافة الصحية، والسن المدرسي، والأمراض المعدية والترصّد، بالإضافة إلى إدارة المعامل وإدارة التمريض، حيث تمت مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان بيئة تعليمية آمنة، وآليات المتابعة الدورية، وتوحيد الجهود بين الإدارات المعنية لتنفيذ التقييم وفق المعايير المعتمدة.

وأكد وكيل الصحة بالمحافظة خلال الاجتماع على أهمية الدور الوقائي في حماية صحة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بخطط الترصد المبكر، وتكثيف حملات التوعية، وتعزيز التعاون بين الإدارات لضمان تطبيق التوصيات على أرض الواقع بالشكل الأمثل.