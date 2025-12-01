قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
الرئيس السيسي يستمع لـ شرح في أجنحة إدارة المركبات| فيديو
الدقهلية: القوافل الطبية المجانية قدمت 9120 خدمة للمواطنين خلال نوفمبر

همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته الدائمة لأعمال القوافل الطبية المجانية التي تجوب قرى ومراكز المحافظة، لتقديم الخدمات للأكثر احتياجًا، وأشار إلى أن هذه القوافل، المُنفذة بالتنسيق مع وزارة الصحة، قدمت ما يزيد عن تسعة آلاف خدمة طبية مجانية خلال شهر نوفمبر الماضي.

و قدم الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حصادا تفصيليا لأعمال القوافل التي استمرت طوال الشهر تحت إشراف منسقها الدكتور رامز شوقي، وأوضح أن القوافل قامت بالكشف الطبي المجاني على 4565 مواطنا في تخصصات متنوعة، إلى جانب تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى شملت: إجراء 301 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 459 شخصًا، وإجراء 143 تحليل طفيليات، و378 تحليل دم، و24 عملية خلع أسنان.

كما أشار الجزار إلى أنه تم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات للعلاج المتخصص، وإصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة. ولم تقتصر الحملة على العلاج، بل شملت جانب التوعية من خلال ندوات تثقيفية استفاد منها 2651 شخصا، بالإضافة إلى تنفيذ 590 نشاطا توعويا ضمن مبادرات صحية مصاحبة.

وشدد المحافظ على أن الحالات التي تحتاج إمكانيات خاصة يتم تحويلها فورًا لمستشفيات مديرية الصحة، مؤكدًا استمرار هذه القوافل في الوصول لكافة المناطق، وخاصة النائية، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن إقامتهم.

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

النائب عفت السادات يكشف محاور خطة لجنة العلاقات الخارجية لتعزيز دور مصر الدولى

عيادة طبية

غرامة مالية 50 ألف جنيه والإغلاق.. عقوبات إنشاء عيادة طبية بدون ترخيص

المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب

برلماني: إيديكس 2025 حصن تكنولوجي يُعيد رسم حدود الأمن القومي المصري

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

