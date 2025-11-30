محافظ الدقهلية.. البدء في إنشاء استراحة انتظار.. وشبابيك خدمات بعيادة ابن لقمان للتأمين الصحي

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن البدء في إنشاء "استراحة انتظار" للمرضى والمرافقين والمترددين على عيادة "ابن لقمان" التابعة للتأمين الصحي في مدينة المنصورة.

جاء ذلك التوجيه خلال زيارة سابقة للمحافظ للعيادة، في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف المعاناة عن المرضى والمترددين ومرافقيهم، لا سيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

و كلف الدكتور محمد رياض، مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية، بالتعاون مع محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، لإنشاء "استراحة انتظار" مجهزة بالخدمات، كما وجه المحافظ بتجهيز نقاط (شبابيك) خدمية داخل "استراحة الانتظار"، لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بالتأمين الصحي، مما يسهم في تنظيم العمل ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الازدحام داخل العيادات، وتوفير بيئة انتظار مريحة للمواطنين، وتخفيف العبء النفسي والبدني على المرضى ومرافقيهم.