انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على طرق أبو صير
بن غفير يزور مقر الكتيبة المسؤولة عن قـ.ـتل فلسطينيين في جنين ويعلن ترقية قائدها
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة اليد
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد شبكة الطوارئ.. ويؤكد على سرعة الاستجابة للشكاوى

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال الرصد الميداني، والوقوف على مستوى الاستجابة للشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وأكد محافظ الدقهلية خلال الجولة على عدد من المحاور، أهمها، سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين هي الأولوية القصوى، مع التعامل الفوري مع الشكاوى المتعلقة بالمواصلات العامة مثل "الميكروباص" و"السرفيس" و"التاكسي"، ومتابعة أعمال زراعة أشجار المبادرة الرئاسية، والتشديد على الحفاظ عليها، مع المتابعة المستمرة لضمان نجاحها.

وشدد محافظ الدقهلية على  أحمد حمدي مدير الشبكة، بأهمية المتابعة اللحظية لكافة المرافق والخدمات العامة من خلال منظومة الكاميرات المتصلة بالشبكة الوطنية، مشيرًا إلى ضرورة سرعة التعامل مع أي ملاحظات يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية خاصة ما يتعلق بحركة المرور والمواقف العامة، ومخالفات مركبات النقل العام، وكل من يستغل المواطنين أو يخالف القواعد المنظمة.

وأشار "مرزوق" إلى أن العمل التنفيذي الناجح يقوم على الإيجابية والفاعلية في الأداء، والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية؛ لتحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، بما يعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة ويحقق رضاهم.

ولفت المحافظ إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا أساسيًا في الإدارة الميدانية، لما توفره من سرعة في الرصد ودقة في المتابعة، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى منظومة عمل متكاملة تعتمد على الاستجابة السريعة والانضباط والتحرك الفوري لحل مشكلات المواطنين.

وأكد ايضا أن المحافظة تواصل تطوير آليات المتابعة اليومية، وأن العمل لا يتوقف عند رصد المشكلة، بل يمتد إلى حلها ومتابعة تنفيذ الحلول لضمان استدامة الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المستمر على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

الدقهلية جولة الشبكه الوطنية

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

