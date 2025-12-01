قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
الرئيس السيسي يستمع لـ شرح في أجنحة إدارة المركبات| فيديو
محافظات

الانتهاء من رصف طريق أبو سعيد - الناصرية بكفر الشيخ| صور

محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال رصف طريق أبو سعيد–الناصرية بمركز الرياض، بطول 420 مترًا، وعرض 6 أمتار، بمسطح 2520 مترًا مربعًا.

 جاء ذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل.

أكد محافظ كفر الشيخ أن قطاع الطرق يمثل أحد ركائز التنمية بالمحافظة، لما له من دور محوري في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شدد محافظ كفر الشيخ، على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية خلال تنفيذ أعمال الرصف، والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة دون تأخير، مع استخدام خامات عالية الجودة، وتطبيق إجراءات تضمن انسيابية الحركة المرورية أثناء التنفيذ.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن مشروعات الرصف بالمحافظة تخضع لمتابعة ميدانية مستمرة وإعداد تقارير فنية دقيقة توضح نسب التنفيذ، موجهًا إلى وضع بطاقة تعريفية بكل مشروع تتضمن بيانات التنفيذ من حيث موعد البدء والانتهاء ومعدل الإنجاز.

وتواصل محافظة كفر الشيخ تنفيذ رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية، بما يحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويجسد حرص المحافظة على رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين جودة المرافق العامة في مختلف المراكز والمدن، على مستوى القطاعات كافة.

