الانتهاء من رصف طريق أبو سعيد - الناصرية بكفر الشيخ| صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال رصف طريق أبو سعيد–الناصرية بمركز الرياض، بطول 420 مترًا، وعرض 6 أمتار، بمسطح 2520 مترًا مربعًا.

جاء ذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل.

أكد محافظ كفر الشيخ أن قطاع الطرق يمثل أحد ركائز التنمية بالمحافظة، لما له من دور محوري في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شدد محافظ كفر الشيخ، على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية خلال تنفيذ أعمال الرصف، والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة دون تأخير، مع استخدام خامات عالية الجودة، وتطبيق إجراءات تضمن انسيابية الحركة المرورية أثناء التنفيذ.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن مشروعات الرصف بالمحافظة تخضع لمتابعة ميدانية مستمرة وإعداد تقارير فنية دقيقة توضح نسب التنفيذ، موجهًا إلى وضع بطاقة تعريفية بكل مشروع تتضمن بيانات التنفيذ من حيث موعد البدء والانتهاء ومعدل الإنجاز.

وتواصل محافظة كفر الشيخ تنفيذ رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية، بما يحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويجسد حرص المحافظة على رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين جودة المرافق العامة في مختلف المراكز والمدن، على مستوى القطاعات كافة.