الرئيس العراقي: حريصون على تطوير العلاقات مع بريطانيا وتعزيز التعاون المشترك

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الحرص على تعزيز العلاقات التاريخية بين العراق والمملكة المتحدة، وأهمية مواصلة العمل المشترك بما يخدم المصالح العليا للشعبين الصديقين، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي، اليوم في قصر بغداد سفير المملكة المتحدة لدى العراق عرفان صديق،حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.



وأعرب رشيد، عن شكره وتقديره للسفير صديق لتقديمه التعازي بوفاة شقيقه ، شمال جمال رشيد، وتم بحث التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويره في مختلف المجالات.



من جانبه، أعرب السفير صديق، عن شكره وامتنانه للرئيس العراقي، مشيراً إلى اعتزاز المملكة المتحدة بعلاقاتها مع العراق، واستعداد بلاده لتوسيع آفاق التعاون ومواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

